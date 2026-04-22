Los detalles del acuerdo entre los San Diego Padres y Lucas Giolito

Los San Diego Padres acordaron este miércoles con el abridor Lucas Giolito por una temporada, reforzando su diezmada rotación para lo que resta de la campaña de 2026.

El contrato de Giolito incluye una opción mutua para el 2027, por lo que su actuación será clave para que regrese la próxima zafra con los religiosos.

Giolito se encontraba sin equipo al inicio de la temporada regular de 2026, tras haber registrado una marca de 10-4 con una efectividad de 3.41 en 145 entradas con los Medias Rojas de Boston el año pasado. El lanzador de 31 años se perdió toda la campaña de 2024 tras someterse a una cirugía Tommy John, pero al parecer ya está completamente sano y en forma para reforzar a uno de los equipos más encendidos de las mayores.

"Lucas es un competidor probado en esta liga. En un momento de la temporada donde la rotación está bajo presión por las bajas, traer a alguien con su experiencia y capacidad para darnos inicios de calidad es fundamental. Conocemos su ética de trabajo y creemos que encajará perfectamente en nuestra cultura de ganar ahora mismo", dijo el manager de los Padres, Mike Shildt.

Welcome to San Diego, Lucas!



We have signed right-handed pitcher Lucas Giolito to a one-year contract with a mutual option for the 2027 season. pic.twitter.com/2fF8lMmYn6 — San Diego Padres (@Padres) April 22, 2026

Cabe recordar que la rotación de abridores de San Diego se ha visto diezmada, con Nick Pivetta, Joe Musgrove y Griffin Canning en la lista de lesionados. Yu Darvish figura en la lista restringida de los Padres mientras se recupera de una cirugía en el codo.

"Siempre estamos buscando oportunidades para mejorar el roster, y Lucas era el brazo más talentoso disponible en el mercado. Nos da una opción de alto nivel mientras recuperamos a nuestros abridores lesionados. El hecho de incluir una opción mutua para 2027 también muestra que vemos un potencial a más largo plazo con él si las cosas marchan como esperamos", agregó el Presidente de Operaciones de Béisbol de los Padres, A.J. Preller.

Giolito ganará 3 millones de dólares en salario base, con bonos por rendimiento basados en entradas lanzadas que podrían darle $5 millones más. Para hacer espacio a Giolito en el roster de 40, el lanzador Bryan Hoeing fue transferido a la lista de lesionados de 60 días.

San Diego marcha con un sólido 16-7, empatado en la cima de la División Oeste de la Liga Nacional con los Dodgers, lo que obligó a la directiva a ser agresiva para no perder terreno con el favorito para reeditar el título de las Grandes Ligas en 2026.

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