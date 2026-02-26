El dinero diferido que cobrará Framber Valdez de su contrato con los Detroit Tigers

Los equipos de Grandes Ligas han encontrado una forma para retener figuras sin comprometer su presente económico: ofrecer pactos multianuales, con dinero diferido. Esta tendencia ha funcionado con peloteros de gran calibre.

Shohei Ohtani firmó un acuerdo con dinero diferido con Los Angeles Dodgers a 10 años y 700 millones de dólares, mientras que recientemente también Alex Bregman llegó a un acuerdo de similares características con los Chicago Cubs.

A esa tendencia se unieron también los Detroit Tigers con el contrato con Framber Valdez y también del veterano Justin Verlander. Ambos jugadores recibirán los últimos pagos de sus nuevos contratos en 2039, cuando ya estén fuera de actividad.

El lanzador dominicano, de gran trayectoria con los Astros, firmó un acuerdo de tres años a cambio de 115 millones de dólares, con un bono de firma de $20 millones, que se pagará en cuotas de 2 millones cada año entre 2030 y 2039.

Esta es una gran jugada para los jugadores que quieren asegurar su futuro y el de sus familias. En el caso de Verlander, que firmó por un año y 13 millones de dólares, cobrará este año $2 millones mientras que recibirá 1.1 millones de dólares cada 30 de junio desde 2030 hasta 2039.

Valdez trabajó en 31 aperturas en el 2025 con los Astros. dejó efectividad de 3.66, lanzó dos juegos completos y sumó 187 ponches por 67 boletos. Su mejor marca de abanicados son los 200 de la temporada 2023.

En total, en Houston deja una efectividad de 3.36, balance de 81-52 en 188 juegos, con 1.053 ponches y 389 bases por bolas en 1080.2 innings lanzados.

El contrato del lanzador de 31 años de edad establece que recibirá 17.5 millones de dólares este año y 37.5 millones en 2027. El contrato incluye una opción del jugador de 35 millones para 2028 y una opción mutua de $40 millones para 2029.

Por tratarse de una nueva organización, Valdez decidió no participar con República Dominicana en el Clásico Mundial 2026. Tampoco lo estuvo en 2023, por una recomendación de Houston, algo que ha molestado a un sector de la afición del país quisqueyano.

Con Tarik Skubal y Valdez, los Tigres tienen a dos de los mejores abridores zurdos de todo el beisbol. De ambos estar sanos, estarían peleando por el premio Cy Young de la Liga Americana, premio que ganó Skubal en la temporada anterior con Detroit.

