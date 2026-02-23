Lista de las ausencias de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026
República Dominicana llegará a la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol con un equipo lleno de estrellas de MLB que bien puede plantarle pelea a los dos principales favoritos, los conjuntos de Estados Unidos y Japón.
No es para asombrarse. Los dominicanos tienen la mayor representación extranjera en las Grandes Ligas y no es sólo un tema de números: también concentran un alto porcentaje de los mejores talentos del circuito tanto en jugadores de posición como en lo que se refiere a lanzadores.
Esa es la razón por la cual, a pesar de que la selección quisqueyana ha sufrido bajas importantes, el manager Albert Pujols se presentará con un conjunto de élite. La profundidad de los quisqueyanos es tan impresionante, que bien podrían armar un lineup competitivo con los nombres que estarán ausentes en esta edición del torneo.
No es cualquier cosa saber que pueden dar pelea hasta las instancias finales sin figuras como el líder de Cleveland Guardians José Ramírez (ganador de cinco Bates de Plata y que ha terminado seis años seguidos en el top 10 de la votación para el MVP de la Liga Americana), el inicialista de San Francisco Giants Rafael Devers, el infielder de Cincinnati Reds Elly De La Cruz y el jardinero de Los Angeles Dodgers Teoscar Hernández entre los jugadores de posición.
Pujols tampoco contará en la rotación con el nuevo abridor de Detroit Tigers, el zurdo Framber Valdez, ni con el joven serpentinero de Miami Marlins Eury Pérez, que está todavía en proceso de recuperación de una cirugía. Sin embargo, ausencias de ese calibre pesan menos en este conjunto por la gran cantidad de estrellas que sí son parte del roster definitivo.
En el caso del equipo que llevará República Dominicana son más las bajas por decisiones personales -o del cuerpo técnico que encabeza Pujols- que por los protocolos del seguro, aunque sí hay un par de jugadores que no recibieron una respuesta positiva de la compañía aseguradora.
Se dice que uno de ellos es el receptor de Houston Astros, Yainer Díaz, que quedó fuera de la convocatoria hace tres semanas, poco después de ganar el arbitraje salarial para 2026. El otro es el veterano primera base Carlos Santana, de 39 años de edad, que decidió asumir el riesgo y participar con la selección aunque eso le haga perder el estatus de garantizado a su contrato con Arizona Diamondbacks.
Apartando al relevista Edwin Uceta, que se lesionó en los campos de entrenamiento de los Tampa Bay Rays, el resto de los casos estará ausente por su propia decisión. En República Dominicana causó controversia el tema de Ramírez. Finalmente, el gerente Nelson Cruz confirmó que el antesalista no participaría por “una situación personal” y en diciembre el propio Pujols dejó saber que no había comunicación con Devers.
Las ausencias de República Dominicana en el Clásico Mundial 2026
Jugador
Posición
Motivo de ausencia
Rafael Devers
Primera base
Decisión personal
Eury Pérez
Lanzador abridor
Decisión técnica
José Ramírez
Tercera base
Decisión personal
Yainer Díaz
Receptor
No fue aprobado por el seguro
Teoscar Hernández
Outfielder
Decisión personal
Elly De La Cruz
Campocorto
Decisión personal
Marcell Ozuna
Bateador designado
Decisión personal
Willy Adames
Campocorto
Decisión personal
Freddy Peralta
Lanzador abridor
Decisión personal
Framber Valdez
Lanzador abridor
Decisión personal
Edwin Uceta
Relevista
Lesión
Luis Castillo
Lanzador abridor
Disponible para la segunda ronda
Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol
Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.