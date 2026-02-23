Lista de las ausencias de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026

República Dominicana llegará a la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol con un equipo lleno de estrellas de MLB que bien puede plantarle pelea a los dos principales favoritos, los conjuntos de Estados Unidos y Japón.

No es para asombrarse. Los dominicanos tienen la mayor representación extranjera en las Grandes Ligas y no es sólo un tema de números: también concentran un alto porcentaje de los mejores talentos del circuito tanto en jugadores de posición como en lo que se refiere a lanzadores.

Esa es la razón por la cual, a pesar de que la selección quisqueyana ha sufrido bajas importantes, el manager Albert Pujols se presentará con un conjunto de élite. La profundidad de los quisqueyanos es tan impresionante, que bien podrían armar un lineup competitivo con los nombres que estarán ausentes en esta edición del torneo.

No es cualquier cosa saber que pueden dar pelea hasta las instancias finales sin figuras como el líder de Cleveland Guardians José Ramírez (ganador de cinco Bates de Plata y que ha terminado seis años seguidos en el top 10 de la votación para el MVP de la Liga Americana), el inicialista de San Francisco Giants Rafael Devers, el infielder de Cincinnati Reds Elly De La Cruz y el jardinero de Los Angeles Dodgers Teoscar Hernández entre los jugadores de posición.

Dominicanos que dijeron que no a representar al país en el WBC 2026:



Teoscar Hernández⁰Elly De La Cruz⁰Rafael Devers

Marcell Ozuna



Framber Valdez y Freddy Peralta podrían ser los próximos en tomar la misma decisión 😢 pic.twitter.com/BIZCUhxLTo — Wilber Sánchez (@wilberdata) December 13, 2025

Pujols tampoco contará en la rotación con el nuevo abridor de Detroit Tigers, el zurdo Framber Valdez, ni con el joven serpentinero de Miami Marlins Eury Pérez, que está todavía en proceso de recuperación de una cirugía. Sin embargo, ausencias de ese calibre pesan menos en este conjunto por la gran cantidad de estrellas que sí son parte del roster definitivo.

En el caso del equipo que llevará República Dominicana son más las bajas por decisiones personales -o del cuerpo técnico que encabeza Pujols- que por los protocolos del seguro, aunque sí hay un par de jugadores que no recibieron una respuesta positiva de la compañía aseguradora.

Se dice que uno de ellos es el receptor de Houston Astros, Yainer Díaz, que quedó fuera de la convocatoria hace tres semanas, poco después de ganar el arbitraje salarial para 2026. El otro es el veterano primera base Carlos Santana, de 39 años de edad, que decidió asumir el riesgo y participar con la selección aunque eso le haga perder el estatus de garantizado a su contrato con Arizona Diamondbacks.

Apartando al relevista Edwin Uceta, que se lesionó en los campos de entrenamiento de los Tampa Bay Rays, el resto de los casos estará ausente por su propia decisión. En República Dominicana causó controversia el tema de Ramírez. Finalmente, el gerente Nelson Cruz confirmó que el antesalista no participaría por “una situación personal” y en diciembre el propio Pujols dejó saber que no había comunicación con Devers.

Las ausencias de República Dominicana en el Clásico Mundial 2026

Jugador Posición Motivo de ausencia Rafael Devers Primera base Decisión personal Eury Pérez Lanzador abridor Decisión técnica José Ramírez Tercera base Decisión personal Yainer Díaz Receptor No fue aprobado por el seguro Teoscar Hernández Outfielder Decisión personal Elly De La Cruz Campocorto Decisión personal Marcell Ozuna Bateador designado Decisión personal Willy Adames Campocorto Decisión personal Freddy Peralta Lanzador abridor Decisión personal Framber Valdez Lanzador abridor Decisión personal Edwin Uceta Relevista Lesión Luis Castillo Lanzador abridor Disponible para la segunda ronda

