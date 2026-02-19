Dodgers anuncian pésimas noticias sobre la recuperación de Brusdar Graterol

Brusdar Graterol se convirtió en algún momento en el relevista de confianza del manager Dave Roberts, pero las lesiones cambiaron el rumbo del lanzador venezolano. El derecho sigue pasando por dolencias físicas y no estará listo para el Opening Day.

La recta de Graterol llegó a ser cronometrada en más de 101 millas por hora. Sin embargo, el venezolano no ha podido volver a esa velocidad y es algo que preocupa al cuerpo técnico de los Dodgers.

El derecho se sometió a una cirugía en el labrum del hombro derecho en noviembre del 2024 y se perdió toda la temporada pasada. En estos campos de entrenamiento ha vuelto a tomar la pelota, pero la velocidad todavía no llega a los estándares que necesitan los Dodgers.

El proceso ha sido muy lento y los Dodgers no quieren apresurar las cosas con Graterol. El aumento de trabajo será gradual, según detallaron en el inicio del Spring Training.

“Creo que con Brusdar, ha demostrado que podemos contar con él cuando se le necesita en los momentos más importantes”, dijo Roberts. “Simplemente tenemos que devolverlo a esa velocidad. Es una progresión intencionalmente lenta”.

Graterol tiene experiencia de 6 temporadas en la MLB | Rob Schumacher/The Republic / USA TODAY NETWORK

Desde 2024, Graterol solo tiene 10 presentaciones en las Grandes Ligas. El año pasado fue extrañado, pues el equipo no contaba con un lanzador dominante en el relevo para dominar a bateadores derechos en los innings 6, 7 y 8.

Para esta temporada, los lanzadores Ben Casparius, el venezolano Edgardo Henríquez, Kyle Hurt y Will Klein intentarán convencer al manager Roberts de que están listo para asumir un papel más protagónico en el bullpen.

Edwin Díaz fue la gran contratación de los Dodgers para reforzar el bullpen este año. El ex cerrojo de los Mets trabajará en el Clásico Mundial con Puerto Rico y luego regresará a los entrenamientos de los californianos, pensando en su debut con el club en la temporada 2026.

Graterol tiene efectividad de 2.78, con 11 victorias, 9 derrotas y 11 salvados, en 190.2 innings de labor en su carrera. Tiene 148 ponches y 42 bases por bolas en 6 temporadas en las Grandes Ligas.

Originalmente llegó a la MLB con el uniforme de los Minnesota Twins, en el 2019. Luego pasó en 2020 a los Dodgers y desde entonces se ha mantenido como un brazo de confianza del manager Roberts, quien tiene esperanzas de que vuelva a ser el mismo lanzador dominante de años anteriores.

