Dodgers anuncian el plan de Yoshinobu Yamamoto después de su apertura ante Venezuela

Yoshinobu Yamamoto es un lanzador que se crece en los momentos de apremio. El derecho de Los Angeles Dodgers será el encargado de abrir contra Venezuela en los cuartos de final del Clásico Mundial y ya tiene un plan de trabajo establecido por su equipo de MLB.

El diestro, que viene de ser MVP de la pasada Serie Mundial, siendo clave para el bicampeonato de los Dodgers, lanzará contra Venezuela y luego se reportará al campamento del equipo californiano en Phoenix, Arizona, para reunirse con su club, le dijo el manager Dave Roberts a los periodistas que cubren el campo de entrenamiento.

Esto le dará tranquilidad a los Dodgers pensando en el comienzo de la temporada, pues, hasta ahora, Yamamoto solo ha trabajado 2.2 entradas en el Clásico, sin permitir carreras.

Japón parte como favorito para alcanzar las semifinales del evento, con Shohei Ohtani (el MVP de la edición 2023 del Clásico y cuatro veces ganador del Jugador Más Valioso en las Grandes Ligas) y Yamamoto, además de estrellas de la NPB.

Venezuela viene de una primera fase en la que ganaron 3 de cuatro compromisos, pero fallaron ante República Dominicana, cediendo 7 carreras por 5 en un duelo que definía el primer lugar del grupo.

Dodgers ace Yoshinobu Yamamoto will start Japan’s quarterfinal game against Venezuela and then will travel back to Phoenix to rejoin the Dodgers, manager Dave Roberts said — Bob Nightengale (@BNightengale) March 12, 2026

Yamamoto viene de una buena campaña en las Grandes Ligas, con efectividad de 2.49, en 173.2 entradas, con récord de 12 victorias y 8 derrotas. En 2025 ponchó a 201 contrarios y dio 55 boletos. Hasta ahora tiene dos temporadas en Grandes Ligas, con 2.66 de efectividad en ese lapso.

Los Dodgers son los principales candidatos a ganar el título en 2026, en parte gracias a tener una rotación de altura, que cuenta con brazos como los de Yamamoto, Ohtani, Roki Sasaki, Tyler Glasnow y Blake Snell.

¿Qué debe cuidar Yamamoto en su salida contra Venezuela?

A pesar del favoritismo con el que llega Japón, Venezuela será un duro rival para los nipones, ya que cuentan con una ofensiva de probado talento en las Grandes Ligas. La principal figura de este equipo es Ronald Acuña Jr., quien alineará como primer bate del equipo venezolano.

Maikel García vive un buen momento con el bate, después de conseguir cuatro hits en cuatro turnos ante República Dominicana. El equipo venezolano también cuenta con Jackson Chourio, Wilyer Abreu, Eugenio Suárez, Salvador Pérez, William y Willson Contreras, entre otros.

El ganador se medirá al vencedor de la llave entre Puerto Rico e Italia en la semifinal del evento.

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