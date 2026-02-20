Dodgers anuncian apertura de Yoshinobu Yamamoto antes del Clásico Mundial

Los aficionados de Los Angeles Dodgers podrán ver en el montículo a Yoshinobu Yamamoto previo al Clásico Mundial 2026. Será en un juego de exhibición, ya que el derecho japonés fue anunciado para una apertura previa al torneo de selecciones.

Los Dodgers tendrán un Spring Training atípico, ya que se tendrán que desprender de varias de sus piezas para que puedan estar con sus selecciones en el Clásico Mundial de Béisbol que comenzará el 4 de marzo.

Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto estarán con el equipo de Japón, Will Smith con Estados Unidos, Edwin Díaz con Puerto Rico y Hyeseong Kim con Corea. Roki Sazaki decidió no asistir al evento para enfocarse en su temporada con los Dodgers.

Yamamoto fue uno de los primeros en incorporarse a los entrenamientos de los Dodgers. Ya ha enfrentado bateadores en vivo y este sábado hará su primera apertura, en el inicio de la Liga del Cactus en Arizona para los californianos.

El encuentro de preparación será ante Los Angeles Angeles y tendrá una restricción de pitcheos para el nipón, pero será parte de su puesta a punto para la temporada y para el Clásico.

"Yoshinobu Yamamoto abrirá el primer juego de la Cactus League de los Dodgers el sábado", dijo Dave Roberts a la periodista Cary Osborne de Dodger Insider.

Será la única apertura que tenga Yamamoto antes de unirse al campamento de su selección en Miyazaki, Japón. Desde el pasado 14 de febrero el actual campeón del torneo viene entrenando con jugadores de su liga.

Japón forma parte del Grupo C para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que jugará la primera ronda en el Tokyo Dome del 5 al 10 de marzo junto a Australia, China Taipéi y Corea.

Yamamoto viene de su mejor campaña en las Grandes Ligas, con efectividad de 2.49, en 173.2 entradas, con récord de 12 victorias y 8 derrotas. En 2025 ponchó a 201 contrarios y dio 55 boletos. Hasta ahora tiene dos temporadas en Grandes Ligas, con 2.66 de efectividad en ese lapso.

Los Dodgers son los principales candidatos a ganar el título en 2026, en parte gracias a tener una rotación de altura, que cuenta con brazos como los de Yamamoto, Ohtani, Sazaki, Tyler Glasnow y Blake Snell.

Sin duda alguna, es la rotación más imponente de todo el beisbol, con lanzadores que han ganado el Cy Young y el indudable talento japonés con el que cuenta Dave Roberts.

