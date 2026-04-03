Dodgers hacen el primer cambio de la temporada de 2026 de las Grandes Ligas

Los Dodgers son uno de los equipos que mejor se mueven en el mercado año tras año y en este 2026 no esperaron mucho para hacer su primer movimiento. El conjunto de California adquirió a Jake Eder desde los Washington Nationals a cambio de consideraciones en efectivo.

Los Nationals, un equipo que tendrá problemas para alcanzar la postemporada este año, habían colocado en asignación a Eder el 28 de marzo. Sin embargo, luego decidieron enviar al jugador a los Dodgers a cambio de dinero en efectivo.

Lo mismo ocurrió con el relevista zurdo Anthony Banda, quien después fue traspasado a los Minnesota Twins, después de ser puesto en asignación.

Eder no ha encontrado estabilidad en las mayores y ha rondado por varias organizaciones desde 2021. Fue seleccionado originalmente por los Miami Marlins en la cuarta ronda del draft de 2022, proveniente de la Universidad de Vanderbilt, antes de pasar a los Chicago White Sox, equipo con el que hizo su debut en las Grandes Ligas en la temporada del 2024.

Tras ese estreno en las mayores, el lanzador se marchó a los Washington Nationals y luego a los Los Angeles Angels en 2025, antes de regresar a los Nationals para el inicio de la temporada 2026. A sus 27 años de edad, solo ha tenido 9 apariciones en las mayores, con 20.1 entradas lanzadas, registrando una efectividad de 4.87.

Eder ha sido principalmente un abridor, pero puede hacer las labores de relevista largo en el equipo de los Dodgers si deciden darle una oportunidad en las mayores. En los Dodgers necesitaban un lanzador que pudiera ofrecer esa versatilidad de ser abridor y relevista.

Su condición de lanzador zurdo también le abre una oportunidad a Eder. En el equipo de Los Angeles hay una sobrepoblación de relevistas derechos y esto puede ser un punto a su favor en su candidatura para quedarse en el equipo grande.

En los últimos años, a los Dodgers les ha venido muy bien tomar a este tipo de jugadores que no generan tantas expectativas en la liga, transformarlos y convertirlos en lanzadores que pueden ayudar al nivel de Grandes Ligas.

El cuerpo de observadores que tienen los Dodgers son una de las razones del éxito del equipo en los últimos años, ganando tres Series Mundiales desde 2020, con dos de ellas de manera consecutiva. Ahora, con Eder, hay más profundidad en el equipo de Los Angeles.

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