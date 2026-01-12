¿Dónde y cómo comprar la camiseta y gorra de México del Clásico Mundial de 2026?

México está armando un equipo realmente competitivo para el Clásico Mundial 2026, donde esperan repetir la gran actuación que tuvieron en la edición del 2023, cuando alcanzaron las semifinales del torneo, perdiendo ante Estados Unidos.

Con Benjamín Gil a la cabeza, México tiene un equipo con figuras de Grandes Ligas de la talla de Andrés Muñoz, Randy Arozarena, Marcelo Mayer, Jarren Duran, Isaac Paredes, Alejandro Kirk, Víctor González o Ramón Urías. Es un equipo que tiene todo para competir con cualquiera en el certamen.

México comparte el Grupo B del torneo con Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Brasil y disputarán los partidos de la primera ronda en el Daikin Park, Houston.

En las anteriores ediciones, la afición mexicana ha sido una de las más consecuentes y coloridas de todo el torneo. Esto seguirá siendo así en 2026 y los aficionados están deseosos de adquirir la indumentaria oficial de su selección para el campeonato que comenzará en marzo.

¿Dónde se puede comprar la camiseta de México en tiendas físicas?

Adquirir la indumentaria oficial de México se puede hacer en la tienda oficial New Era, que es la empresa comercializadora de los uniformes del Clásico. También se pueden comprar en tiendas especializadas en beisbol como Martí y Dportenis, que han tenido las camisetas de la selección en torneos anteriores.

En las tiendas de los estadios de la LMB, la liga invernal mexicana, también se puede adquirir la camiseta y la gorra de México para el Clásico Mundial.

Jarren Duran representará a México en el Clásico Mundial 2026 | Jim McIsaac/GettyImages

¿Dónde se puede comprar la camiseta de México en Internet?

En la web oficial de New Era, que comercializa toda la mercancía de los equipos del Clásico Mundial. Basta con ingresar a su web, elegir el modelo de preferencia, la talla y enviarla a una dirección o recogerla en tienda.

Los usuarios tienen la opción de comprar la camiseta oficial, o una versión réplica que tiene un costo menor, pero que sigue siendo oficial. En Nueva York, hay usuarios que reportan que la reconocida tienda Frank's Sports Shop tiene la indumentaria de México para el torneo a través de su web.

¿Cuál es el precio de la camiseta de México para el Clásico Mundial 2026?

Hay distintas opciones para los aficionados, con versiones para hombres, mujeres, niños y también ropa con motivo del Clásico. La camiseta oficial de local y visitante tiene un precio de 2.200 pesos mexicanos, que se traducen en unos $120, según el cambio oficial.

La camiseta del Clásico anterior, tiene un precio más accesible, de unos 1.649 pesos mexicanos ($90) y están disponibles en las ediciones de local y visitante.

