¿Dónde y cómo comprar la camiseta y gorra de República Dominicana del Clásico Mundial de 2026?

República Dominicana es el país favorito entre los conjuntos caribeños para ganar el Clásico Mundial de 2026. El conjunto dirigido por Albert Pujols tiene a grandes estrellas de las Grandes Ligas, motivadas para olvidar la edición de 2023, en la que no pudieron avanzar de la primera ronda.

Dominicana cuenta con jugadores de la talla de Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto, Framber Valdez, José Ramírez, Fernando Tatís Jr., Julio Rodríguez; entre otros, que son todos figuras de primer nivel en el beisbol de la MLB.

Por tener a tantas figuras en un mismo equipo, las camisetas de República Dominicana suelen ser de las más vendidas durante el Clásico Mundial. No solo por los propios fanáticos dominicanos, sino aficionados de otros países que quieren llevarse a casa un recuerdo de sus jugadores favoritos.

A continuación, todas las opciones para adquirir la mercancía oficial de República Dominicana para el Clásico Mundial 2026.

¿Dónde se puede comprar la camiseta de República Dominicana en tiendas físicas?

LIDOM Shop, la tienda oficial de la liga invernal dominicana, es una excelente opción para adquirir camisetas y gorras de la selección dominicana. Durante los Clásicos previos, han tenido toda la indumentaria de su país disponible para los aficionados en la isla.

Es una tienda dedicada a los equipos del torneo invernal, pero también cuentan con la indumentaria oficial que llevará el equipo dominicano para la Serie del Caribe 2026 y la del Clásico Mundial. En República Dominicana hay un gran arraigo con el beisbol y eso se nota en el mercadeo que tiene la selección de su país para los distintos torneos en los que participan.

Sportline, Primera Base y Sporto son otras de las tiendas oficiales que tienen las camisetas de la selección. En Estados Unidos, se pueden adquirir en las tiendas New Era así como también en Peligros Sport, en Nueva York.

En las tiendas del Ioan Depot Park, sede del Grupo D donde estará participando República Dominicana, también pueden comprar la mercancía oficial durante los días de juego.

La camiseta de Juan Soto fue una de las más vendidas en el pasado Clásico Mundial | Eric Espada/GettyImages

¿Dónde se puede comprar la camiseta de República Dominicana en Internet?

En la página oficial de New Era se puede conseguir algunos artículos del combinado dominicano, entre ellos la gorra del equipo. En Amazon.com también se puede comprar los artículos de la selección dominicana.

¿Cuál es el precio de la camiseta de República Dominicana para el Clásico Mundial 2026?

Parece haber un precio estándar para la mercancía de los países para el Clásico Mundial de Beisbol. La gorra tiene un precio de $40 dólares, la camiseta oficial unos 120$ mientras que la replica autenticada tiene un valor entre 70 y 90 dólares.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol