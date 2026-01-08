¿Dónde y cómo comprar la camiseta y gorra de República Dominicana de la Serie del Caribe de 2026?

República Dominicana es el país con más títulos en la Serie del Caribe con 23 coronas y cada vez que empieza un torneo, el conjunto quisqueyano parte como favorito. Sus aficionados son alegres y comprometidos con su equipo y no dudan en llevar los colores de su país.

Por muchos años, los uniformes del país isleño llevaban la frase "Dominicano soy", algo que llamó la atención de otros paises y propició que los clubes en vez de usar sus uniformes se colocaran la camiseta de la liga a la que representa.

El ímpetu que ponían jugadores como Manny Mota, Miguel Tejada, Luis Polonia o David Ortíz es proporcional al apoyo que recibían de sus aficionados. Para esta Serie del Caribe 2026, los aficionados quisqueyanos tienen varias opciones para adquirir la mercancía oficial del equipo.

¿Dónde se puede comprar la camiseta de República Dominicana en tiendas físicas?

LIDOM se ha convertido en una de las ligas invernales más potentes del continente, no solo por la cantidad de jugadores de Grandes Ligas que tienen sino por el mercadeo que hacen con cada uno de sus equipos.

Los fanáticos tienen a su disposición en República Dominicana la LIDOM Shop, una tienda dedicada a los equipos del torneo y también cuentan con la indumentaria oficial que llevará el equipo dominicano para la Serie del Caribe 2026.

En Peligro Sports, una tienda ubicada en Nueva York, la gran legión de dominicanos que vive en la zona puede ir y comprar los productos y camisetas oficiales de los equipos de LIDOM y del combinado que los representará en Guadalajara, México, en esta edición del 2026.

La camiseta de la Liga Dominicana es una de las más vendidas | Miguel Rodriguez/GettyImages

¿Dónde se puede comprar la camiseta de República Dominicana en Internet?

En la página oficial de New Era se puede conseguir algunos artículos del combinado dominicano, entre ellos la gorra del equipo. En la página web de algunos equipos también está disponible a través de una tienda virtual para fanáticos.

¿Cuál es el precio de la camiseta de República Dominicana para la Serie del Caribe 2026?

A diferencia de otras delegaciones, la gorra de la República Dominicana es un poco más costosa, con un precio de 59.99 $. La camiseta oficial cuesta 100$, aunque hay una réplica autorizada que tiene un costo de 79$.

Personalizarla con el nombre de tu jugador preferido tiene un costo adicional que oscila entre los 15 y 20 $ por camiseta según algunas web oficiales de los equipos dominicanos.

Más contenido de la Serie del Caribe