¿Dónde comprar las gorras, jerseys y souvenirs oficiales de la Serie del Caribe de 2026?

Problemas sociopolíticos, y de seguridad, trajeron como consecuencia que Venezuela perdiera a última hora la sede de la Serie del Caribe de 2026 en detrimento de Jalisco, México.

En efecto, el Estadio Panamericano de los Charros, ubicado en el Municipio Zapopan, a las afueras de Guadalajara, se vestirá de gala del 1 al 7 de febrero próximo a fin de recibir a los campeones de los circuitos invernales de Puerto Rico, República Dominicana y Panamá, igual que a las dos mejores novenas de la Liga Mexicana del Pacífico.

En consecuencia, los aficionados que desean productos oficiales de la venidera Serie del Caribe tienen desde ya varias opciones online en pro de adquirir semejante mercancía; en tanto que dispondrán de alternativas en físico para hacer lo propio.

¿Cómo comprar la gorra de la Serie del Caribe de 2026?

Probablemente la vía más accesible para conseguir una gorra del popular certamen latinoamericano es la tienda New Era México, que ofrece productos licenciados de esta edición.

En su catálogo se encuentran modelos clásicos de gorra cerrada 59FIFTY con el logo de la Serie del Caribe y la “M” de México bordada en el frente, pensada especialmente en apoyar a la nación anfitriona, la cual contará con dos representantes, dado que el subcampeón de la LMP ocupará la vacante dejada por Venezuela. La unidad de estas cachuchas cuesta alrededor de 999 pesos mexicanos, lo que equivale a 55 dólares estadounidenses.

A su vez, quienes prefieran un estilo más flexible y ajustable, también tienen a disposición en el propio portal digital de New Era las elásticas 39THIRTY con diseño oficial de la Serie del Caribe 2026, a un precio de $799 MXN (44.50 dólares).

Además de comprar directamente en la tienda online de la mencionada marca, los fanáticos podrán adquirir próximamente ediciones especiales en locales oficiales de los equipos que actuarán en la Serie del Caribe o minoristas asociados al béisbol de esa región.

De igual manera, el Estadio Panamericano de los Charros contará con el establecimiento físico del certamen en los días previos al mismo, durante y en los días posteriores, al margen de que los precios pueden ser algo superiores debido a la alta demanda.

¿Cómo comprar los jerseys de la Serie del Caribe de 2026?

Otra pieza fundamental del merchandising son las camisetas conmemorativos de la Serie del Caribe. Varias tiendas deportivas en línea ya han sacado modelos dedicados al evento, con diseños que incluyen colores y detalles emblemáticos del propio torneo.

De hecho, existen jerseys blancos con motivos de la justa a celebrarse en Jalisco, disponibles a partir de 1.890 pesos mexicanos (105 dólares estadounidenses), junto a la opción de personalización agregando nombre y número por un costo adicional de $230 MXN (13 dólares).

Dicha pieza puede obtenerse en tiendas especializadas en ropa deportiva en línea en México y establecimientos físicos asociadas si se viaja a la ciudad sede durante el evento. También es común que equipos o ligas locales ofrezcan versiones especiales en sus sitios web o puntos de venta autorizados.

Otras formas de conseguir productos oficiales

Aunado a los locales de New Era en el país sede de la tradicional justa latinoamericana o comercios deportivos, otra alternativa para los fans es explorar el merchandising de los clubes representantes de cada nación en el torneo, considerando que para eso habrá que esperar a la conclusión de los circuitos invernales en cuestión.

A pesar de que estos puntos no siempre tendrán productos con el logo específico de la Serie del Caribe de 2026, sí suelen contar con gorras, camisetas y accesorios temáticos de los equipos en competencia.

Por último, es recomendable chequear la tienda de la web oficial de MLB, que periódicamente pone a disposición de los compradores souvenirs de la Pequeña Serie Mundial de Latinoamérica.

