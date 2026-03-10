Los dos jonrones de Jarren Duran ante el Team USA en el Clásico Mundial de Béisbol

Los aficionados de los Boston Red Sox deben estar emocionados con lo que están viendo de Jarren Duran en el Clásico Mundial. El jardinero conectó dos jonrones en el encuentro ante Estados Unidos, demostrando que está en plenitud de condiciones.

Duran lleva tres cuadrangulares en el torneo y se metió entre los líderes en jonrones del campeonato. Su segundo jonrón del juego fue para acercar a su equipo 5-3 en el octavo episodio, ante los envíos del zurdo Matt Boyd.

Duran también brilló en la defensa en este compromiso que se disputó en el Daikin Park de Houston, casa de los Astros, un escenario que mostró un marco espectacular para recibir a los dos equipos favoritos a avanzar de ronda en el Grupo B del torneo.

Brice Turang había conectado doble hacia el jardín derecho, pero Duran cortó rápidamente la pelota, se la envió al segunda base Nick González y este hizo un tiro espectacular hacia el receptor Alejandro Kirk para poner out en el home a Roman Anthony, quien intentaba anotar desde la segunda base.

El jugador de los Boston Red Sox es una de las figuras de México en este Clásico Mundial y su swing está bien afinado. Si logra regresar con este ritmo al campo de entrenamiento del equipo de Nueva Inglaterra, será un envión importante para el Opening Day.

Duran, de acuerdo con MLB Network, es el octavo mejor jardinero de las Grandes Ligas y el mejor patrullero izquierdo de todo el beisbol, ya que es la posición que suele ocupar con los Red Sox. En el jardín derecho los dirigidos por Alex Cora tienen al doble ganador del Guante de Oro, el venezolano Wilyer Abreu.

Duran ha sido consistente con sus números ofensivos y va en progreso. Se destaca por su poder y su velocidad en las bases en un plus. En 2025 dejó una línea de .256/.332/.442, OPS de .774, 41 dobles, 16 jonrones, 84 remolcadas, 24 bases robadas y fue líder de la Liga Americana con 13 triples.

El jardinero estuvo en la edición 2023 del Clásico Mundial con México, pero tuvo una discreta actuación, que se basó en ser corredor emergente y en actuar a la defensiva. En ese momento no tenía el peso en el equipo que tiene ahora.

