El roster de México Rojo (Charros de Jalisco) para la Serie del Caribe 2026

La Serie del Caribe de 2026 tendrá algunas particularidades. Estaba programada originalmente para jugarse en Venezuela, hasta que en diciembre se decidió el cambio de sede al Estadio Panamericano de Guadalajara.

Esa resolución hará que Charros de Jalisco, el equipo bicampeón de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, juegue como local en su parque de Zapopan. También lo hará como “México Rojo”, porque por primera vez en la historia del torneo los anfitriones tendrán dos escuadras.

Los Charros, dirigidos por Benjamín Gil, llegarán inspirados por su barrida ante Tomateros de Culiacán gracias al trabajo de Julián Ornelas, el MVP de la final y su hombre de confianza en la ofensiva para ir en busca de un título en la Serie del Caribe.

También apuestan por su cuerpo de lanzadores, con una rotación encabezada por Manny Bañuelos, un veterano a quien elogiaban en su paso por las ligas menores de New York Yankees y que estará acompañado por Luis Iván Rodríguez, Luis Fernado Miranda y Ronald Medrano.

La escuadra tiene la misión de celebrar en casa un campeonato que le ha sido esquivo a las representaciones mexicanas por una década. El último conjunto de México que alzó el trofeo de campeón fue Venados de Mazatlán en la edición de 2016.

Para Gil, ganar la Serie del Caribe es una tarea pendiente y ya tiene una estrategia en mente. “La ronda de round robin normal, nada más hay que llegar a la semifinal”, dijo a la prensa mexicana. “Si llegamos como el cuarto o el primer lugar no tiene importancia, lo que si es que vamos a ganar dos juegos, la semifinal y la final, el 6 y 7 de febrero vamos a ganar esos juegos y aquí los vamos a disfrutar en Jalisco”.

¿Cuántas veces ha ganado Charros de Jalisco la Serie del Caribe?

Esta será la cuarta participación -y segunda consecutiva- de los Charros de Jalisco en la Serie del Caribe y su objetivo es conquistar su primera corona en este torneo.

Han competido en las ediciones de 2019 (en Panamá), 2022 (Santo Domingo) y 2025 (Mexicali). Dos veces han estado cerca de titularse: en 2022 cayeron en las semifinales y en la edición pasada fueron superados en la final por los Leones del Escogido de República Dominicana, dirigidos por la leyenda de MLB Albert Pujols.

El roster de México Rojo (Charros de Jalisco) para la Serie del Caribe

Manager: Benjamín Gil.

Receptores: Santiago Chávez, Alexis Wilson.

Infielders: Juan Carlos Gamboa, Michael Wielansky, Connor Hollis.

Outfielders: Willie Calhoun, Julián Ornelas, Eric Filia, Leo Heras, Billy Hamilton, Bligh Madris.

Lanzadores: Manny Bañuelos, Jesús Cruz, Luis Iván Rodríguez, Matt Foster, Ronald Medrano, Jeff Ibarra, Luis Miranda, Luis Márquez, César Gómez, Miguel Aguilar, Trevor Clifton, Gerardo Reyes.

