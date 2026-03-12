El enorme jonrón de Juan Soto en el primer inning ante Venezuela en el Clásico Mundial

Juan Soto no esperó nada para poner su ya tradicional show, incluso en un escenario como el Clásico Mundial de Béisbol, y ante una selección del talento de Venezuela.

Es que la luminaria de Santo Domingo conectó un enorme jonrón de dos carreras en la parte alta de la propia primera entrada para que República Dominicana empezara ganando el último juego del Grupo D, 2-0.

Con Ketel Marte corriendo en primer base y un out, Soto pescó una recta de 94 millas por horas del abridor venezolano, Eduardo Rodríguez, para pegar una tabla a 105.5 millas de salida y depositarla a 409 pies por las gradas centrales del IoanDepot park de Miami.

JUAN SOTO!



Team Dominican Republic is off to a fast start 🇩🇴 pic.twitter.com/OhxwBi8v2e — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

Fue el segundo batazo de cuatro bases para el astro de los New York Mets en la actual justa de países, tras estrenar su casillero en dicho renglón el domingo cuando los quisqueyanos dieron knockout a Países Bajos 12x1, siendo en ese entonces el segundo triunfo de los dirigidos por Albert Pujols en misma cantidad de encuentros.

Para este miércoles, quisqueyanos y venezolanos arribaban con foja perfecta en tres desafíos y ya clasificados a los cuartos de final del Clásico Mundial, aunque con el objetivo de sumar la victoria para quedarse con la cima del grupo y evitar a Japón en la siguiente fase. De hecho, el ganador chocará versus Corea del Sur, mientras que quien caiga sí rivalizará contra la selección que lidera en el terreno Shohei Ohtani.

Soto advirtió que se divertiría en el Clásico Mundial

“Nos vamos a divertir y es algo definitivo”, precisó Soto a medios como ESPN horas previas al comienzo del WBC. Comentario que fue respaldado de inmediato por sus compañeros en la selección merenguera.

Ese espíritu contagioso se refleja también en la composición de un clubhouse repleto de talento joven y explosivo. Aunado a la figura de los Mets, la escuadra caribeña cuenta en el torneo con peloteros del calibre de Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatís Jr., Manny Machado, Junior Caminero, Marte y Julio Rodríguez, mismos que aportan poder, velocidad y personalidades vibrantes que suelen trasladarse directamente al campo.

Para Soto, una de las grandes estrellas de MLB, la confianza del grupo nace principalmente del ambiente interno de la selección. Pues al margen del talento individual, el cuatro veces All Star es consciente que la química dentro de la cueva será determinante para aspirar al título universal.

"Nos sentimos muy bien ahora mismo. Mi cuerpo y todo se siente bien. Pero lo que me dará confianza es ver el clubhouse. Ver a los chicos que me rodean. Eso es lo más importante para mí y lo que nos da confianza", detalló La Fiera.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol