El equipo a vencer en el Clásico Mundial de 2026 para el campocorto de República Dominicana

Geraldo Perdomo, estrella de los Diamondbacks de Arizona y campocorto de República Dominicana en el Clásico Mundial 2026, ofreció unas declaraciones en las que dejó claro quién es, a su juicio, el equipo favorito para llevarse el torneo.

"Ahora mismo, el Team USA es el equipo a batir", dijo el campocorto, en conversación con el periodista Iván Cruz Díaz.

Perdomo jugará su primer torneo de selecciones y su convocatoria sirve como premio al buen año que desempeñó con Arizona en 2025. Se ganó, de hecho, el puesto como torpedero titular del equipo de República Dominicana, según distintos analistas que cubren a la selección.

"Japón no está como en el último Clásico Mundial", interrumpió Perdomo, haciendo referencia a la profundidad que tiene el combinado de Estados Unidos a diferencia de los nipones.

Sin embargo, hay que reconocer que Japón nunca llega con la etiqueta de favorito, pero termina convenciendo en pleno torneo. De hecho, tienen tres títulos en una competición de naciones que se ha disputado en cinco oportunidades desde 2006.

Perdomo es un pelotero que se pierde de vista en Grandes Ligas. Con los Arizona Diamondbacks en 2025 conectó 20 cuadrangulares, remolcó 100 carreras, ligó 33 dobles y llegó cuarto en las votaciones al MVP de la Liga Nacional. Ya tiene un Bate de Plata en sus vitrinas y se espera que continúe con su progreso.

El jugador de 26 años de edad aprovechará la ausencia de Elly De La Cruz para adueñarse del campocorto de República Dominicana en el Clásico. El estelar torpedero de los Cincinnati Reds no recibió la aprobación del seguro y no estará en la cita.

Si hay un equipo que puede vencer al favorito de Perdomo, Estados Unidos, ese es el combinado de República Dominicana. Tienen una gran combinación de experiencia y juventud, liderados por el manager Albert Pujols, futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.

Dominicana tiene jugadores del calibre de Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatís Jr., Juan Soto, Ketel Marte, Manny Machado, Austin Wells, Amed Rosario, Sandy Alcántara, Cristopher Sánchez, entre otros estelares jugadores de Grandes Ligas.

En el caso de Perdomo, compartirá pareja de campocorto y segunda base con Ketel Marte, su compañero en los Arizona Diamondbacks. El equipo Dominicano comparte el Grupo D del evento con Venezuela, Nicaragua, Israel y Países Bajos. Esta llave disputará sus partidos en el IoanDepot Park de la ciudad de Miami, casa de los Marlins en la MLB.

