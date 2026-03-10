Sports Illustrated

¿Qué equipos están eliminados y cuáles son los clasificados a cuartos de final en el Clásico Mundial 2026?

La fase de grupos de esta edición del torneo está llegando a su fin y ya está casi definido el panorama para la próxima ronda
Mariana Moreno|
República Dominicana ya está clasificado a cuartos de final
República Dominicana ya está clasificado a cuartos de final | Sam Navarro-Imagn Images

La edición 2026 del Clásico Mundial está viendo llegar a su fin la primera ronda de la competencia y se alista para definir el cuadro de la segunda vuelta. En Tokio ya terminó la disputa del Grupo C, y sus clasificados viajan a Estados Unidos para continuar la batalla, sin conocer todavía a los rivales que tendrán.

También el Grupo D, radicado en Miami, tiene definidos a sus dos equipos clasificados, pero todavía quedan emociones por vivir entre República Dominicana y Venezuela, mientras en las sedes de Puerto Rico y Houston todavía hay mucha historia por contar.

Los cuartos de final en esta edición del Clásico Mundial se jugarán en el loanDepot park y el Daikin Park el viernes 13 y sábado 14 de marzo y a falta de dos jornadas hay todavía mucho por decir en la fase de grupos. Así está el escenario antes de los partidos del martes.

¿Qué equipos están clasificados a cuartos de final?

El equipo de Japón, campeón defensor y que de la mano de Shohei Ohtani busca su cuarta corona en seis ediciones, fue la primera selección que selló su boleto a los cuartos de final en la justa de 2026. Los japoneses pasaron como líderes de su grupo, con cuatro triunfos en cuatro presentaciones. También clasificó en la llave C la escuadra de Corea del Sur, que necesitó un desempate para avanzar.

Puerto Rico, anfitrión del Grupo A en el Hiram Bithorn de San Juan, logró darle a su público la satisfacción de verlos clasificar a pesar de las ausencias de figuras notables como Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez. Esperan compañía para viajar a Houston.

En el Grupo D no hubo sorpresas y ya aseguraron su clasificación a la segunda ronda las novenas de República Dominicana y Venezuela, con sus plantillas llenas de estrellas de las Grandes Ligas. Tienen idéntico récord de 3-0 y sólo les falta definir al líder de la llave.

¿Qué equipos quedaron eliminados en el Clásico Mundial?

Colombia, que llegó con varios jugadores veteranos de MLB como Gio Urshela y José Quintana, pero tuvo bajas importantes a última hora, fue el primer equipo eliminado en esta edición del Clásico Mundial. También en el Grupo A quedó fuera la escuadra de Panamá.

En la llave D se despidieron del torneo Nicaragua a pesar de estar dirigidos por Dusty Baker (siguen sin conocer el triunfo en su paso por el Clásico Mundial), Israel y Países Bajos, que horas antes de la inauguración supo de la suspensión de  una de sus principales figuras, Jurickson Profar, por dar positivo en un control antidoping.

En el Grupo C que jugó en el Tokyo Dome se despidieron de la competencia las selecciones de República Checa, China Taipéi y Australia. Otros eliminados, pero en el Grupo B, fueron los conjuntos de Brasil y Gran Bretaña. Estos últimos quedaron fuera a pesar de tener en sus filas al infielder estrella de New York Yankees Jazz Chisholm Jr.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol

Published | Modified
Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.