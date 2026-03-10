¿Qué equipos están eliminados y cuáles son los clasificados a cuartos de final en el Clásico Mundial 2026?

La edición 2026 del Clásico Mundial está viendo llegar a su fin la primera ronda de la competencia y se alista para definir el cuadro de la segunda vuelta. En Tokio ya terminó la disputa del Grupo C, y sus clasificados viajan a Estados Unidos para continuar la batalla, sin conocer todavía a los rivales que tendrán.

También el Grupo D, radicado en Miami, tiene definidos a sus dos equipos clasificados, pero todavía quedan emociones por vivir entre República Dominicana y Venezuela, mientras en las sedes de Puerto Rico y Houston todavía hay mucha historia por contar.

Los cuartos de final en esta edición del Clásico Mundial se jugarán en el loanDepot park y el Daikin Park el viernes 13 y sábado 14 de marzo y a falta de dos jornadas hay todavía mucho por decir en la fase de grupos. Así está el escenario antes de los partidos del martes.

Team Puerto Rico stays undefeated at the #WorldBaseballClassic and earns a spot in the quarterfinals! pic.twitter.com/I27p1rcCu4 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 10, 2026

¿Qué equipos están clasificados a cuartos de final?

El equipo de Japón, campeón defensor y que de la mano de Shohei Ohtani busca su cuarta corona en seis ediciones, fue la primera selección que selló su boleto a los cuartos de final en la justa de 2026. Los japoneses pasaron como líderes de su grupo, con cuatro triunfos en cuatro presentaciones. También clasificó en la llave C la escuadra de Corea del Sur, que necesitó un desempate para avanzar.

Puerto Rico, anfitrión del Grupo A en el Hiram Bithorn de San Juan, logró darle a su público la satisfacción de verlos clasificar a pesar de las ausencias de figuras notables como Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez. Esperan compañía para viajar a Houston.

En el Grupo D no hubo sorpresas y ya aseguraron su clasificación a la segunda ronda las novenas de República Dominicana y Venezuela, con sus plantillas llenas de estrellas de las Grandes Ligas. Tienen idéntico récord de 3-0 y sólo les falta definir al líder de la llave.

¿Qué equipos quedaron eliminados en el Clásico Mundial?

Colombia, que llegó con varios jugadores veteranos de MLB como Gio Urshela y José Quintana, pero tuvo bajas importantes a última hora, fue el primer equipo eliminado en esta edición del Clásico Mundial. También en el Grupo A quedó fuera la escuadra de Panamá.

En la llave D se despidieron del torneo Nicaragua a pesar de estar dirigidos por Dusty Baker (siguen sin conocer el triunfo en su paso por el Clásico Mundial), Israel y Países Bajos, que horas antes de la inauguración supo de la suspensión de una de sus principales figuras, Jurickson Profar, por dar positivo en un control antidoping.

En el Grupo C que jugó en el Tokyo Dome se despidieron de la competencia las selecciones de República Checa, China Taipéi y Australia. Otros eliminados, pero en el Grupo B, fueron los conjuntos de Brasil y Gran Bretaña. Estos últimos quedaron fuera a pesar de tener en sus filas al infielder estrella de New York Yankees Jazz Chisholm Jr.

