El "error de cálculo" de Mark DeRosa que podría dejar fuera del Clásico Mundial a Estados Unidos

Tener a cuatro ganadores del MVP, dos Cy Young y 22 invitados a Juego de Estrellas de MLB podría no servirle de nada a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol después de todo. La selección de las barras y las estrellas fue sorpresivamente derrotada por Italia en un partido en el que se le dio descanso a varios titulares por un error de cálculo del manager Mark DeRosa y ahora su futuro no depende de ellos mismos.

“Me equivoqué”, reconoció DeRosa después de la derrota del martes. “Estaba en 'Hot Stove' con un par de amigos hoy y malinterpreté completamente los cálculos. Sabíamos que México iba a jugar contra Italia, y luego, si perdíamos esta noche, con las carreras permitidas, las anotadas y los outs, estábamos haciendo todos los cálculos. Simplemente me equivoqué”.

“I misspoke… Completely misread the calculations.”



Manager Mark DeRosa confirms he did not know Team USA could still be eliminated during pool play pic.twitter.com/n5Gbo3SxcB — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 11, 2026

Este miércoles se jugará la última jornada de la fase de grupos en esta edición del torneo. En el Grupo B no hay clasificados todavía, Estados Unidos estará libre tras cerrar con 3-1 esta ronda y podría haber un empate triple. Una combinación de resultados puede derivar en la eliminación de quienes partieron como los grandes favoritos.

“Es duro. Es súper difícil”, dijo DeRosa cuando le preguntaron sobre perder el control sobre sus posibilidades de clasificación a los cuartos de final. "Los chicos están frustrados. Es lo que es. Tenemos que asumirlo”.

¿Qué fue lo que dijo Mark DeRosa sobre Italia?

Estados Unidos llegaba con marca de 3-0 a su duelo contra la selección de Italia dirigida por el venezolano Francisco Cervelli y que cuenta con varios jugadores de MLB en sus filas.

Para sorpresa de todos, a la altura del quinto inning las estrellas estadounidenses estaban abajo en el marcador por 8-0. Recortaron diferencias y amenazaron el triunfo italiano, pero se quedaron cortos en la remontada. El manager DeRosa pensaba que ya tenía amarrado el boleto a la siguiente fase y que el resultado de este partido no les afectaba.

“Siento mucho respeto por Italia. Es raro, queremos ganar este partido aunque ya tenemos el pase a cuartos de final asegurado, porque México juega contra Italia”, dijo DeRosa el martes antes del encuentro. “Así que, tal como está el calendario, este es un partido importante para nosotros”.

¿Estados Unidos puede quedar eliminado del Clásico Mundial?

La escuadra de Estados Unidos terminó la fase de grupos con un balance de 3-1 y ahora su destino depende del resultado del juego del miércoles en la noche entre Italia y México.

Una victoria de los italianos los dejaría con un récord de 4-0 y les daría el primer puesto del grupo, con el equipo de Mark DeRosa en segundo lugar. Pero si México gana se desataría el caos, con los tres equipos finalizando con registro de 3-1 y un desempate para decidir los dos clubes que avanzan. Estados Unidos venció a México 5-3 el lunes y no tiene nada garantizado.

Y es que si México vence a Italia por más de 4 carreras, los que avanzarían serían México y Estados Unidos. Sin embargo, si México gana por 4 o menos carreras, Estados Unidos sería el equipo en quedarse fuera.

