Los escenarios de Juan Soto tras sufrir rigidez en la pantorrilla derecha ante los Giants

Juan Soto tuvo que abandonar el partido del viernes contra los San Francisco Giants en la parte baja del primer inning debido a una rigidez en la pantorrilla derecha, la cual será examinada a fondo este sábado con una resonancia magnética.

El jardinero dominicano ha tenido un comienzo espectacular en 2026, registrando una línea ofensiva de .355/.412/.516, con un jonrón y cinco carreras impulsadas en 34 apariciones al plato. Por ello, verlo partir en la misma primera entrada prendió las alarmas en el equipo dirigido por Carlos Mendoza.

Una de las mejores cualidades de Soto en su carrera en las Grandes Ligas es su durabilidad, ya que verlo en la lista de lesionados es una extrañeza.

Su estancia más reciente en la lista de lesionados fue en mayo de 2021, cuando aún jugaba con los Washington Nationals. Soto ha disputado al menos 150 partidos en cada una de sus seis temporadas completas, quedándose por debajo de esa cifra únicamente durante la zafra de 2020 (abreviada por la pandemia del COVID-19) y en su año de novato, 2018, debido a que fue convocado a mediados de mayo.

Juan Soto left the game after running the bases in the first inning pic.twitter.com/R2JJ3uE7Lh — SNY Mets (@SNY_Mets) April 4, 2026

Por ello, los Mets esperarán los resultados de la resonancia magnética para saber si las molestias acarrean un tiempo considerable para sanar, o si Soto puede lidiar con ellas mientras juega.

Tras saberse la lesión, el doctor Jesse Morse, especialista en medicina deportiva, comentó que las dolencias podrían carecer de gravedad. "El mejor de los casos es que sea solo un pequeño tirón y no un desgarro real. Podría tomarse 1 o 2 juegos de descanso y estar bien. Si es un desgarro real, probablemente perderá un par de semanas", dijo Morse.

Por su parte, Abbey Mastracco, del NY Daily News, reportó que el staff de los Mets notó a Soto "frenarse" mientras corría de primera a tercera tras un sencillo de Bo Bichette. Alertaron a los entrenadores de inmediato y el jugador fue retirado tras ser puesto out en el plato en una jugada posterior.

Soto aseguró antes del inicio de su segunda campaña con los metropolitanos que confía en el talento del equipo, que hizo los movimientos necesarios para ganar la Serie Mundial en 2026.

Juan Soto is dealing with a calf injury.



Best case scenario this is just mild tweak and not actually a strain. Might take 1-2 games off and be ok.



If this is a true strain, then he will likely miss a couple weeks. https://t.co/sw5H5UcNGP — Jesse Morse, M.D. (@DrJesseMorse) April 4, 2026

"Creo que la directiva hizo buenos movimientos. Hicieron cambios por grandes jugadores y ahora somos un gran equipo. Cuando vemos el roster, sabemos que es muy completo", dijo Soto a SNY.

Cabe recordar que los Mets firmaron a Bo Bichette como agente libre por 3 años y $126 millones para que se ocupe de la tercera base, adquirieron al as Freddy Peralta vía cambio desde los Brewers (junto a Tobias Myers) a cambio de los prospectos Jett Williams y Brandon Sproat; e hicieron lo propio con Luis Robert Jr. en un canje con los Chicago White Sox.

Además, obtuvieron a Marcus Semien, firmaron a Jorge Polanco por 2 años y $40 millones; a Devin Williams tras la partida de Edwin Díaz a los Dodgers; a MJ Melendez y al ex relevista de los Yankees Luke Weaver por 2 años y $22 millones.

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