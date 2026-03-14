Los espectaculares deslizamientos en home de Vladimir Guerrero Jr. y Juan Soto ante Corea del Sur

República Dominicana tomó rápida ventaja de 7x0, tras las primeras tres entradas en su duelo de cuartos de final contra Corea del Sur en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Y paradójicamente, semejante diferencia no llegó con ningún jonrón.

Eso sí, dos luminarias como Vladimir Guerrero Jr. y Juan Soto se robaron el show en los primeros capítulos y sin necesidad de pegar dantescas conexiones. Pues Ambos lo hicieron anotando carrera.

En efecto, el inicialista de Toronto Blue Jays y el jardinero de New York Mets exhibieron mucha habilidad a la hora de aterrizar en el plato y anotar la primera y cuarta rayita de los quisqueyanos, este viernes en el IoanDepot park.

This slide by Vladimir Guerrero Jr. 😳 pic.twitter.com/FMkqJ3YwbZ — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 13, 2026

El encuentro se encontraba igualado a 0 en la baja del segundo inning cuando Vladdy recibía boleto de parte del abridor asiático, Hyun Jin Ryu, previo a, con un out, anotar desde primera con un doblete de Junior Caminero. El deslizamiento del cinco veces All Star de MLB, quien cambió de dirección en el aire al ver al catcher intentando hacerle out, terminó siendo espectacular.

Un inning después llegó el turno a un Soto que dio sencillo antes de, también desde la inicial, registrar otra carrera como consecuencia de un tubey del propio Guerrero Jr.. De hecho, la barrida de La Fiera resultó tan apoteósica que burló a un catcher surcoreano que lo esperaba para fusilarlo.

El ganador de este compromiso entre caribeños y asiáticos enfrentará en la penúltima ronda del WBC a quien salga airoso de la llave entre Canadá y Estados Unidos.

How did Juan Soto avoid the tag?! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/aO9GnmKlKL — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 13, 2026

Soto advirtió que se divertiría en el Clásico Mundial

“Nos vamos a divertir y es algo definitivo”, precisó Soto a medios como ESPN horas previas al comienzo del Clásico. Comentario que fue respaldado de inmediato por sus compañeros en la selección merenguera.

Ese espíritu contagioso se refleja también en la composición de un clubhouse repleto de talento joven y explosivo. Aunado al oriundo de Santo Domingo y a Vladdy, la escuadra caribeña cuenta en el torneo con peloteros del calibre de Fernando Tatís Jr., Manny Machado, Caminero, Ketel Marte y Julio Rodríguez, mismos que aportan poder, velocidad y personalidades vibrantes que suelen trasladarse directamente al campo.

Para Soto, una de las grandes estrellas de Grandes Ligas, la confianza del grupo nace principalmente del ambiente interno de la selección. Pues al margen del talento individual, el cuatro veces All Star es consciente que la química dentro de la cueva será determinante para aspirar al título universal.

"Nos sentimos muy bien ahora mismo. Mi cuerpo y todo se siente bien. Pero lo que me da confianza es ver este clubhouse. Ver a los chicos que me rodean. Eso es lo más importante para mí y lo que nos da confianza", detalló el cañonero zurdo.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol