El récord de jonrones que impuso República Dominicana en el Clásico Mundial 2026

El llamado “Plátano Power” vuelve a resonar con fuerza en el escenario internacional del béisbol. La expresión, asociada desde hace años al poder ofensivo de los bateadores de República Dominicana, está cobrando una nueva dimensión en el Clásico Mundial de 2026, ya que Quisqueya viene exhibiendo un ataque con tintes históricos.

Dicha frase se convirtió en un símbolo de la pelota en la tierra del merengue a partir de 2013, cuando el otrora relevista Fernando Rodney popularizó el término para representar la energía, orgullo y talento de sus compañeros de selección, quienes se unieron para darle al país caribeño la primera justa de este calibre.

Pues en el Clásico de 2026 el “Plátano Power” viene traduciéndose en una impresionante exhibición de poder. Incluso, el esperado enfrentamiento del miércoles ante Venezuela no fue la excepción, dado que prolongó una tendencia que Dominicana ya había mostrado en sus primeros tres compromisos: un ataque basado en los cuadrangulares.

Durante las primeras tres entradas del choque contra los sudamericanos, Juan Soto, Ketel Marte, Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr. conectaron jonrones que encendieron al público del IoanDepot park y reafirmaron el poder de la alineación que dirige Albert Pujols. Con semejantes batazos, Quisqueya elevó a 13 su total de cuadrangulares en el torneo hasta ese momento.

La cifra no sólo confirmó el dominio ofensivo de la novena merenguera, también lo colocó en territorio histórico dentro del certamen. Según Elias Sports Bureau, esa cantidad de vuelacercas representa la mayor conectada por una selección en los primeros cuatro encuentros de un WBC, superando los 12 de México en 2009.

Pero República Dominicana podría ir aún más lejos en 2026, pues la marca absoluta de jonrones en un sólo Clásico Mundial también pertenece a aquella selección mexicana de 2009, que terminó el torneo con 14 bambinazos. De ese modo, el propio duelo de cuartos de final de este viernes versus Corea del Sur quizás signifique una nueva página dorada en el prestigioso certamen de naciones.

Vale acotar que Soto, Guerrero Jr. y Tatís Jr. poseen dos conexiones de cuadro bases en la actual justa, igual que sus coterráneos Junior Caminero y Oneil Cruz. Mientras tanto Marte, Julio Rodríguez y Austin Wells la han sacado en una ocasión.

Más allá de las estadísticas, el poder mostrado por los pupilos de Pujols confirma el potencial de una generación repleta de estrellas de MLB. En consecuencia, el combinado caribeño se perfila como uno de los grandes protagonistas del Clásico, motivado a sus luminarias, capaces de cambiar el destino de un compromiso con un sólo swing.

