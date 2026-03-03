El esperanzador discurso de Aaron Judge a sus compañeros de Estados Unidos antes del Clásico Mundial

Aaron Judge vivió un momento especial al integrarse a la selección de Estados Unidos que disputará el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Acostumbrado a compartir vestuario con luminarias en el Bronx y últimamente siendo el capitán de los populares Yankees, el estelar cañonero reconoció que el talento reunido en el equipo nacional supera incluso a muchos de los rosters que ha visto en sus siete convocatorias al Juego de Estrellas.

Antes de la primera práctica oficial, El Juez tomó la palabra frente a sus compañeros y cuerpo técnico, destacando el peso histórico del grupo. La combinación de figuras activas, lanzadores dominantes y coaches con trayectoria en postemporada generó en el slugger una impresión muy grata.

“Aquí hay presencia”, dijo Judge en un momento captado por MLB.com. “Creo que eso fue lo que sentí cuando me paré aquí. Simplemente hay una presencia, se puede hablar de los jugadores, pero también observen a nuestros coaches. En el grupo de coaches también hay unos que estuvieron en el All-Star Game, premiados con el Bate de Plata, campeones de Serie Mundial. (El instructor de pitcheo) Andy (Pettitte) es uno de los mejores lanzadores en la historia de la postemporada. Algunos de los mejores peloteros en la historia están aquí".

Aaron Judge’s WBC speech will have you ready to go for a brisk walkpic.twitter.com/j8Xj78Iqit — Barstool Sports (@barstoolsports) March 3, 2026

El cambio del tradicional uniforme a rayas de los Yankees por el de Estados Unidos fue, según reconoció el triple MVP de la Americana, una sensación distinta; extraña al verse con su apellido en otro diseño. Sin embargo, la emoción de representar a su país y hacerlo como capitán ha compensado cualquier detalle simbólico.

“Es maravilloso tener la oportunidad de hablarles y reunirme con ellos. Simplemente es un honor, simplemente es un honor estar ante ustedes y vestir el mismo uniforme que ustedes”, precisó el futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.

Judge asumirá el liderazgo de una nómina que buscará el primer título para Estados Unidos desde 2017. Aunque el bateador diestro no planeaba ofrecer un discurso formal, los actuales ganadores del Cy Young en MLB, Tarik Skubal y Paul Skenes, le sugirieron preparar un mensaje de cara al debut del Grupo B versus Brasil, el viernes en el Daikin Park de Houston.

El jardinero centró sus palabras en el compromiso colectivo y la importancia de respaldarse mutuamente en momentos adversos. Con apenas unos días para generar química, incluidos juegos de exhibición contra San Francisco Giants y Colorado Rockies en Arizona, El Juez pretende fortalecer la unión mediante encuentros fuera del terreno y un diálogo constante dentro del clubhouse y el dugout.

Más contenido de los New York Yankees