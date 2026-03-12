¿Estados Unidos y Canadá se han enfrentado alguna vez en el Clásico Mundial de Béisbol?

El juego entre Estados Unidos y Canadá de los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 no sólo tendrá como premio el boleto a las semifinales; también un nuevo capítulo en una rivalidad que ha estado presente desde la primera edición del torneo.

Ambas selecciones se medirán este viernes en el Daikin Park de Houston, escenario de un duelo que promete emociones entre dos países vecinos con historias muy distintas dentro del campeonato internacional avalado por MLB.

Aunque Estados Unidos y Canadá son probablemente las naciones más poderosas del continente americano en términos socioeconómicos, su desempeño en el Clásico Mundial ha sido marcadamente distinto. El conjunto de las barras y las estrellas suele llegar a cada justa como uno de los principales aspirantes al título y logró coronarse en 2017; en cambio, los de la hoja de maple han tenido un recorrido muy modesto en el certamen, tanto que acaban de clasificar por primera vez a la segunda ronda.

Para este compromiso decisivo, el manager estadounidense Mark DeRosa anunció al as de San Francisco Giants, Logan Webb, como abridor. Por el lado canadiense, el encargado de iniciar el encuentro será el también derecho Michael Soroka, quien ahora pertenece a Arizona Diamondbacks y buscará frenar a una ofensiva repleta de figuras de las mayores, del calibre del triple MVP Aaron Judge, igual que Bryce Harper, Kyle Schwarber, Bobby Witt Jr. y compañía.

Pese a llegar al campeonato con la etiqueta de gran favorito, Estados Unidos avanzó a los cuartos de final como segundo del Grupo B con récord de 3-1. Canadá, por su parte, se convirtió en una de las mayores revelaciones de la primera ronda al terminar como líder del Grupo A gracias a foja de 3-1, mostrando un desempeño sólido tanto desde el montículo como con el bate.

El duelo de este viernes también tendrá un valor tradicional. Será la sexta ocasión que ambas selecciones se enfrenten en el WBC y la primera que lo hagan en una instancia de eliminación directa. El combinado de la hoja de maple dio la sorpresa en el Grupo B de 2006 al imponerse 8-6, mientras que su par de las barras y las estrellas respondió en 2009 con un triunfo de 6-5, previo a dominar los enfrentamientos de ronda inicial de 2013 (9-4), 2017 (8-0) y 2023; este último cortesía de figuras de la talla de Mike Trout y Trea Turner, quienes encabezaron el knockout de 12-1.

Con antecedentes abundantes, pero ahora por un lugar en la etapa de los mejores cuatro, la rivalidad entre Estados Unidos y Canadá vivirá uno de sus capítulos más importantes en la historia del Clásico Mundial.

