Estados Unidos vs. Japón: ¿Quién tiene mejor lineup en el Clásico Mundial 2026?

No es casualidad que los pronósticos tengan a Estados Unidos y Japón como los principales candidatos a pelear el título de la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol.

A los estadounidenses les ha costado cerrar la herida de la final del torneo de 2023, cuando Japón los superó y sumó su tercer campeonato, y por eso armaron un roster de All Stars para buscar el desquite.

Ambas selecciones llegan comandadas por los ganadores del MVP en la temporada de 2025 en MLB, el capitán de New York Yankees Aaron Judge y el astro de Los Angeles Dodgers Shohei Ohtani, y será divertido ver que se vuelvan a enfrentar. Los nipones como es tradicional tienen una escuadra que mezcla el talento de Grandes Ligas con estrellas del circuito japonés y tienen contacto y velocidad entre sus armas, pero los norteamericanos amenazan con mayor poder.

Samurai Japan’s confirmed players for the 2026 World Baseball Classic 🇯🇵 pic.twitter.com/xdduugHYyj — Shawn Spradling (@Shawn_Spradling) January 26, 2026

Ohtani ya tiene la experiencia y Judge llegará inspirado por su debut en el torneo y su nombramiento como capitán. “Tener la oportunidad de tener ‘EE.UU.’ en mi pecho y representar a toda la gran gente de nuestro país y lo que significa este país, es una gran oportunidad. Nunca antes tuve esta oportunidad, ni siquiera cuando era niño, así que definitivamente lo espero con ansias”, dijo al portal de MLB.

No es fácil comparar jugadores con estilos tan diferentes, sobre todo tomando en cuenta que en Japón tienen más experiencia disputando torneos internacionales., Por eso analizamos posición por posición para tratar de llegar a un veredicto.

Receptor: Cal Raleigh vs. Yuhei Nakamura

El veterano Nakamura supera a Raleigh en experiencia, pero no viene de su mejor año ofensivo en la NPB: en 74 partidos bateó solo 7 extrabases y remolcó 11 carreras. En cambio el careta de Seattle estuvo cerca de ser MVP de la Liga Americana y lideró dos de los tres departamentos de la Triple Corona, con 60 cuadrangulares y 125 carreras impulsadas.



Ventaja: Estados Unidos

Primera base: Bryce Harper vs. Munetaka Murakami

A Murakami lo han estado esperando en las Grandes Ligas desde que se destacó en el Clásico Mundial de 2023 y finalmente despejará las dudas en 2026, cuando se estrene con Chicago White Sox. Puede jugar en las esquinas del infield y eso le da una pequeña ventaja sobre Harper, pero al veterano hay respetarle la jerarquía que le dan sus dos MVP y su experiencia.



Ventaja: Estados Unidos

Segunda base: Brice Turang vs. Shugo Maki

Con 27 años de edad, Shugo Maki ya tiene experiencia en el Clásico porque fue parte importante del equipo campeón de Japón de 2023 y también ha disputado otros torneos internacionales. Eso lo pone por delante de Turang a pesar de que el infielder de Milwaukee tiene un Guante de Oro, un Bate de Plata y en 2025 alcanzó topes personales en dobles (28), jonrones (18) y remolcadas (85).



Ventaja: Japón

Tercera base: Alex Bregman vs. Kazuma Okamoto

Okamoto también es un jugador polivalente que puede defender las esquinas del cuadro interior y también el outfield. Acaba de firmar contrato con Toronto Blue Jays después de una exitosa trayectoria en la NPB con los Yomiuri Giants, con quienes se destacó por su consistencia ofensiva. Difícil compararlo con Bregman, un bateador sólido y con una defensa de élite que le hizo ganar el Guante de Oro.

Ventaja: Empate

Campocorto: Bobby Witt Jr. vs. Kaito Kozono

Kozono es un bateador zurdo de 25 años de edad que puede defender tres posiciones del infield. No es un hombre de poder, pero sí tiene buen contacto y velocidad en las bases. Witt Jr, es una estrella en Grandes Ligas, con dos Bates de Plata y dos Guantes de Oro en cuatro años de carrera, un jugador que aporta en la ofensiva y también en la defensa.



Ventaja: Estados Unidos

Jardín izquierdo: Roman Anthony vs. Masataka Yoshida

Anthony es una promesa en la organización de Boston y Yoshida no ha podido rendir lo que esperaban los Red Sox por su tendencia a las lesiones. Pero la experiencia del japonés, que ya jugó el Clásico Mundial en 2023 y tiene varios años en Grandes Ligas, lo pone un paso por delante de su joven compañero.



Ventaja: Japón

Jardín central: Byron Buxton vs. Seiya Suzuki

Ciertamente Buxton tiene más experiencia en las Grandes Ligas y más premios, pero Suzuki finalmente demostró con Chicago Cubs lo que es capaz de hacer cuando está sano con sus 32 jonrones y 103 carreras impulsadas de 2025. Para Japón será clave su aporte ofensivo. Normalmente juega en el jardín derecho, pero la selección tendrá que moverse.



Ventaja: Japón

Jardín derecho: Aaron Judge vs. Shota Morishita

Shota Morishita tiene 25 años de edad, batea a la derecha y viene de disputar la final de la NPB con los Hanshin Tigers. Tiene poder, viene de dar 23 jonrones, 24 dobles y remolcar 89 carreras en el circuito japonés y su manager en el Clásico, Hirokazu Ibata, ya le ha asignado la responsabilidad de ser el cuarto bate en la escuadra nacional. Pero no tiene argumentos para restarle superioridad a Judge, que ha ganado tres veces el MVP y que viene de otra gran campaña ofensiva que le valió su quinto Bate de Plata.



Ventaja: Estados Unidos

Bateador designado: Kyle Schwarber vs. Shohei Ohtani

Finalmente Schwarber consiguió un rival que lo supera en las comparaciones posición por posición. Shohei Ohtani ya lo derrotó en la votación para el MVP de la Liga Nacional de 2025 y de nuevo está un escalón más alto que el slugger de Philadelphia Phillies como bateador designado de su selección.



Ventaja: Japón

