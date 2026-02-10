La proyección del lineup de Japón para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Japón ha utilizado el Clásico Mundial de Béisbol para reafirmarse como la gran potencia de este deporte, con tres títulos en las primeras cinco ediciones de la competencia.

Para la cita de 2026 de nuevo se presentan como uno de los equipos a vencer y si no son los máximos favoritos para alzar el trofeo es porque Estados Unidos armó un roster de All Stars con el que está al frente de todos los pronósticos.

Pero no se puede subestimar a la escuadra de Japón. Su manager, Hirokazu Ibata, es una de las principales armas con las que cuenta la selección, por su liderazgo, su experiencia y su capacidad de sacar lo mejor de cada uno de sus jugadores.

Ibata tendrá a su cargo un grupo de jugadores con amplia experiencia internacional, una mezcla de estrellas de MLB con los mejores exponentes de la NPB japonesa. La alineación tiene poder, aunque el béisbol japonés es conocido por hacer las jugadas pequeñas y desestabilizar con su velocidad.

Para entender el peligro que representa este lineup basta con saber que lo lidera el MVP Shohei Ohtani - que estará limitado al rol de bateador designado en la edición de 2026-, acompañado por Seiya Suzuki, Kazuma Okamoto, Munetaka Murakami y Masataka Yoshida.

“Con jugadores tan talentosos, seremos una amenaza para los oponentes”, asegura el estratega nipón, que destaca la profundidad de su plantilla y la versatilidad que le aportan sus jugadores.

¿Qué estrellas quedarán fuera del lineup de Japón?

Si algo han demostrado los equipos de Japón que han participado en anteriores ediciones del Clásico Mundial, es que nadie tiene la titularidad asegurada. Aunque se cree que hay jugadores fijos en el lineup, la verdad es que en cualquier momento el manager podría disponer que alguno de sus peloteros se quede en la banca, incluso si es un jugador establecido en Grandes Ligas.

¿Qué variantes puede tener la alineación de Japón?

Munetaka Murakami ofrece la versatilidad de jugar en la primera o tercera base, según disponga el estratega. También puede jugar con las posibilidades de tener a varios de sus jugadores alternándose en los jardines. Además, en el roster llevan tres receptores (Yuhei Nakamura, Seishiro Sakamoto, Kenya Wakatsuki) por lo que se interpreta que el plan es que se roten el trabajo detrás del plato. Tienen tres defensores de la antesala y dos para el campocorto (Sosuke Genda y Kaito Kozono), por lo que están preparados para cualquier eventualidad.

El lineup titular de Japón en el Clásico Mundial 2026

Jugador Posición Shohei Ohtani Bateador designado Seiya Suzuki Jardinero central Kazuma Okamoto Tercera base Munetaka Murakami Primera base Masataka Yoshida Jardinero izquierdo Shugo Maki Segunda base Shota Morishita Jardinero derecho Kaito Kozono Campocorto Yuhei Nakamura Receptor

