Estados Unidos toma revancha y vence a México con Paul Skenes y Aaron Judge como figuras

Estados Unidos tomó control del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026, tras derrotar a México 5 carreras por 3, en un duelo que sirvió para borrar un poco de la memoria la derrota que habían sufrido ante la selección azteca 11-5 en el torneo de 2023.

Aunque se esperaba una mayor muestra de contundencia, Estados Unidos hizo lo necesario para ganar, con un Paul Skenes perfecto en su salida y un Aaron Judge clave tanto en la ofensiva como en la defensa, con un cuadrangular y una asistencia que fueron clave en el desenlace del compromiso.

Judge sacó su segundo cuadrangular del evento, mientras que Roman Anthony contibuyó con un jonrón de tres carreras. Cabe destacar que el Team USA solo descifró al pitcheo mexicano en el tercer episodio, con sus cinco carreras en ese inning.

Bryce Harper abrió ese capítulo con sencillo. Luego, el capitán del Team USA lo remolcó con cuadrangular hacia el jardín derecho, ante los envíos de Jesús Cruz. Kyle Schwarber conectó hit, Cal Raleigh fue golpeado por el lanzador y Román Anthony voló la cerca por el jardín derecho, para colocar el 5-0 parcial en la pizarra.

Aaron Judge and Roman Anthony hit home runs, Paul Skenes fires four shutout innings as Team USA moves to 3-0 in the #WorldBaseballClassic! pic.twitter.com/Qfzz5D6bGM — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 10, 2026

En lo que parecía ser una victoria de rutina para Estados Unidos, Jarren Duran apareció para poner en aprietos al pitcheo de Estados Unidos. El jardinero de los Red Sox conectó jonrones en el sexto y octavo episodio, para impulsar dos de las tres carreras de su equipo.

Duran se fue de 4-3, con dos jonrones y dos carreras remolcadas, para elevar su promedio en el Clásico Mundial a .500. Ha sido el bate más destacado hasta ahora del conjunto dirigido por Benjamín Gil.

Con el resultado, Estados Unidos se queda en la cima del grupo con tres victorias en tres salidas, Italia en el segundo lugar después de ganar en sus dos primeros partidos y México cae con 2 y 1 al tercer lugar de la llave. Gran Bretaña (1-3) es cuarto y Brasil (0-4) es quinto en el emparejamiento.

México está obligado ahora a ganarle a Italia este miércoles para asegurar su puesto en los cuartos de final. Por su parte, si Estados Unidos confirma el primer lugar del grupo, se enfrentaría el viernes 13 de marzo contra el segundo lugar del Grupo A, que en este caso podría ser Cuba o Canadá.

Paul Skenes mostró su excelencia en la lomita

El as de los Pittsburgh Pirates, Paul Skenes, tuvo su primera salida en un Clásico Mundial y no defraudó. El dos veces ganador del Cy Young de la Liga Nacional trabajó 4.0 entradas, con solo un hit permitido, un boleto y 7 ponches para colgarse la victoria.

Se espera que Skenes sea el abridor de un hipotético encuentro de semifinales, según el plan de trabajo del manager Mark DeRosa. Su compañero de selección, Tarik Skubal, se despidió del equipo tras una salida y regresará al campo de entrenamiento de los Detroit Tigers.

Más contenido del Clásico Mundial de Béisbol