Estados Unidos supera a Canadá y se cita con República Dominicana en semifinales del Clásico Mundial

Logan Webb tuvo una soberbia apertura, mientras que la parte baja del lineup sacó la cara en ataque, comandando a Estados Unidos a meterse por cuarta ocasión en su historia, y tercera seguida, en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, tras vencer 5-3 a Canadá.

El Daikin Park de Houston atestiguó a una selección de las barras y las estrellas que jugó una sólida pelota en cuartos de final, en pro de ganarse el derecho a rivalizar contra la poderosa República Dominicana en el IoanDepot park de Miami, por un boleto al partido cumbre de la edición de 2026.

Mason Miller slams the door for Team USA! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/b2mAGD07YT — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2026

Webb pintó de ceros al ataque canadiense durante 4.2 actos en los que apenas cedió cuatro hits con cinco ponches y un boleto. Es cierto que el bullpen estadounidense no lució tan hermético como de costumbre; sin embargo David Bednar, Garrett Whitlock y el taponero Mason Miller, en ese orden, se encargaron de pasar el candado para que el equipo que lidera en el terreno Aaron Judge al menos asegure emular, de algún modo, a los rosters de 2009, 2017 (campeón) y 2023 (finalista), los cuales también alcanzaron la fase de los mejores cuatro del WBC.

El camarero Bryce Turang y el jardinero Pete Crow-Armstrong, octavo y noveno en la alineación de Mark DeRosa, se combinaron para cuatro imparables y dos producidas, en vías de encabezar a los maderos de su conjunto nacional.

Entretanto, el catcher de Cleveland Guardians, Bo Naylor, resultó el más destacado por los canadienses, puesto que descargó jonrón y totalizó de 4-2 con par de empujadas.

Next stop: Miami



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¿Quién abrirá por Estados Unidos ante República Dominicana en semifinales del Clásico?

Dominicana ya espera a la propia selección estadounidense en una semifinal que se disputará el domingo en el sur de Florida.

De ese modo, el periodista Jeff Passan reveló en el Pat McAfee Show que el manager DeRosa utilizará a Paul Skenes en plan de abridor versus los quisqueyanos.

"Skenes se enfrentará a República Dominicana por un lugar en la final. ¡No hay nada mejor que eso! Por eso la gente adora este torneo", citó Passan.

El as de Pittsburgh Pirates y ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2025 sería el encargado de retar a la mejor ofensiva de lo que va de Clásico Mundial, misma que ha descargado 14 cuadrangulares, igualando la marca histórica del evento, en apenas cinco desafíos.

Quien también ganara el Novato del Año del viejo circuito en 2024 se estrenó oficialmente con su país el pasado lunes al blanquear durante 4.0 episodios a México, cediendo apenas un sencillo y regalando un boleto, pero ponchando a siete.

A su vez, el manager del país merenguero, el legendario Albert Pujols, irá con el diestro de los Athletics, Luis Severino, ante el Team USA.

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