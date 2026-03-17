Estados Unidos vs. Venezuela: Comparación de lineups por posición para la final del Clásico Mundial

La selección de Venezuela se plantó en su primera final del Clásico Mundial de Béisbol y ahora reta a Estados Unidos en el juego por el campeonato. Aunque la escuadra dirigida por Omar López llega inspirada por sus triunfos ante Japón en Italia en su camino al choque decisivo, no puede olvidar al lineup que tendrá enfrente, lleno de ganadores de premios de MLB.

También la plantilla venezolana está conformada por jugadores establecidos en Grandes Ligas y muchos con etiqueta de estrellas, como Ronald Acuña Jr., Salvador Pérez, Eugenio Suárez y muchos más, y es cierto que Estados Unidos, a pesar de su alineación de All Star, no se ha visto tan arrollador como se esperaba.

Los estadounidenses llegan a su tercera final consecutiva y siguen teniendo el objetivo de levantar el trofeo de campeones, pero tendrán que frenar a unos rivales que vienen con ánimos de revancha tras la dolorosa eliminación que les propinaron en el Clásico Mundial de 2023. El de esta noche será un partido muy parejo, si se compara posición por posición.

Receptor: Salvador Pérez vs. Cal Raleigh

El veterano de Kansas City Royals estuvo en la banca en el partido de semifinales, pero de seguro regresará como titular y detrás del plato para la final. No ha estado bateando en este torneo, pero su experiencia puede ser clave para manejar el pitcheo en un duelo tan importante. Raleigh tiene poder, pero tampoco lo ha mostrado en el Clásico.



Ventaja: Venezuela

Primera base: Bryce Harper vs. Luis Arráez

Sí, Harper tiene dos MVP y es una superestrella en MLB, pero el momento que vive Arráez en el Clásico Mundial lo pone por encima en esta comparación. El venezolano es colíder en dobles, segundo en hits y en remolcadas. Su aporte es clave para la selección, mientras que Estados Unidos sigue esperando por el despertar de Harper, que tiene sólo un doble entre sus cuatro hits y una remolcada en el torneo de 2026.



Ventaja: Venezuela

Segunda base: Brice Turang vs. Gleyber Torres

Turang ha sido uno de los bateadores más consistentes de la escuadra de Mark DeRosa: es colíder en dobles, ha remolcado cinco carreras y tiene promedios de .368/.400/.579 con OPS de .979. Torres está viviendo un gran momento ofensivo y ha sido pieza importante en los últimos triunfos de Venezuela, pero por la diferencia en esta comparación la hace la defensa y en ese aspecto Turang está un poco por encima.



Ventaja: Estados Unidos

Tercera base: Maikel García vs. Alex Bregman

García es el alma de la selección venezolana y ha cargado a la ofensiva sobre sus hombros. Su sangre fría en los momentos de apremio ha sido elogiada por su manager Omar López y sumó su nombre a una lista de cinco jugadores con al menos 10 hits y tres bases robadas en una edición del Clásico. Ha ratificado su Guante de Oro con su buena defensa y ha opacado a jugadores estrellas de la antesala, como Bregman, que no ha podido batear para Estados Unidos (.182 con cuatro impulsadas).



Ventaja: Venezuela

Campocorto: Bobby Witt Jr. vs. Ezequiel Tovar

A Tovar le ha ido bien con el madero desde que lo dejaron como campocorto titular en la selección venezolana y también ha mostrados sus habilidades defensivas, pero Witt está en otro nivel. Todavía no ha impulsado su primera anotación de este Clásico, pero batea para .286 con dos dobles y ha dictado cátedra con el guante.



Ventaja: Estados Unidos

Jardinero derecho: Aaron Judge vs. Ronald Acuña Jr.

El capitán del equipo de Estados Unidos todavía no ha tenido su gran momento de gloria con el madero en este Clásico Mundial, aunque lleva dos jonrones y 5 impulsadas. Defensivamente ha estado impecable. Acuña, por su parte, aunque no tiene números deslumbrantes, ha sido fundamental para su escuadra con jugadas pequeñas y también tiene un par de vuelacercas.



Ventaja: Empate

Jardinero central: Pete Crow-Armstrong vs. Jackson Chourio

Chourio se perdió los dos primeros juegos de la fase de grupos por un pelotazo que recibió en los partidos de exhibición. Un batazo suyo en semifinales abrió la puerta para la remontada venezolana, pero el aporte ofensivo de Crow-Armstrong para Estados Unidos (.294/.368/.706, OPS de 1.074, un doble, dos jonrones y 6 remolcadas) le dio la titularidad en el equipo de DeRosa por encima de Byron Buxton y le hace tener ventaja en esta comparación.



Ventaja: Estados Unidos

Jardinero izquierdo: Roman Anthony vs. Wilyer Abreu

Abreu deslució en sus turnos al bate en el juego de semifinales, pero nadie olvidará su jonrón ante los japoneses. Tiene seis remolcadas, hizo los ajustes y cada vez se ve mejor en el bosque izquierdo, pero le ha faltado consistencia. Anthony, en cambio, ha sorprendido como el gran referente ofensivo de los estadounidenses con sus dos jonrones y siete carreras impulsadas además de promedios de .318/.423/.591 y OPS de 1.014.



Ventaja: Estados Unidos

Bateador designado: Kyle Schwarber vs. Eugenio Suárez

Los sluggers tienen la misma cantidad de remolcadas: tres, pero hay algunas diferencias. Mientras Schwarber ha sido titular inamovible en la alineación de DeRosa y ha mostrado buen contacto (.364/.500/.500, OPS de 1.000), Suárez ha pasado más tiempo en la banca y sigue haciendo ajustes en el plato, Pero ayer llegó a dos cuadrangulares, uno más que el estadounidense.



Ventaja: Empate

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