¿Estará disponible Mason Miller para Estados Unidos en la final del Clásico Mundial contra Venezuela?

Mason Miller fue el encargado de cerrar el juego que le dio al Team USA su tercera clasificación consecutiva a una final del Clásico Mundial de Béisbol. El lanzador derecho terminó el encuentro ante República Dominicana con un ponche a Geraldo Perdomo, que cerró la victoria 2-1.

Después de su sólida actuación, habían dudas sobre si el cerrador de los Athletics podía estar disponible para el manager Mark DeRosa en la final con Venezuela de este martes. De hecho, varios reporteros informaron que no iba a estar disponible.

Sin embargo, se confirmó en la previa del duelo con Venezuela que el lanzador derecho si estará disponible y podrá venir del bullpen para ayudar a la selección norteamericana.

Miller es uno de los brazos más prometedores de las Grandes Ligas, con la capacidad para lanzar su recta de manera constante por encima de las 100 millas por hora, con pitcheos quebrados que alcanzan las 95 millas.

Mason Miller is available to pitch tonight, per Team USA manager Mark DeRosa. pic.twitter.com/OKl53Yo59h — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) March 17, 2026

Es un brazo que cualquier organización de Grandes Ligas querría cuidar, pero en este caso, por tratase de una final del campeonato y con la necesidad de Estados Unidos de sumar su segundo título, el estelar derecho estará a la disposición de su manager.

Miller, de 27 años de edad, está en su primera participación con Estados Unidos en un Clásico Mundial de Béisbol. Tiene 4 salidas, con 0.00 de efectividad, 2 boletos y 10 ponches.

El derecho ha conseguido 35 lanzamientos por encima de las 100 millas durante el torneo. Ha sido una pieza fundamental para darle estabilidad al bullpen.

Estados Unidos anunció para la final al derecho de los New York Mets, Nolan McLean, que tendrá su segunda apertura en el torneo, después de enfrentar a Italia en la primera ronda. Aunque apenas ha tenido 8 aperturas en su carrera en la MLB, es la pieza con la que cuenta el manager DeRosa para enfrentar a la toletería venezolana.

"Llevar a Estados Unidos en el pecho, salir al terreno y competir, significa, obviamente, el mundo entero", dijo el lanzador de los Mets.

En frente tendrá a jugadores de la talla de Ronald Acuña Jr., Maikel García, Jackson Chorio, Salvador Pérez, Eugenio Suárez, Luis Arráez, Gleyber Torres o Wilyer Abreu, todos jugadores titulares de sus respectivos equipos en las Grandes Ligas.

Venezuela había anunciado a Eduardo Rodríguez, lanzador veterano de los Arizona Diamondbacks, para el compromiso de este martes.

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