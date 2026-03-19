¿Estará José Berríos en el roster de los Toronto Blue Jays en el Opening Day 2026?

José Berríos no pudo estar con Puerto Rico en la segunda ronda del Clásico Mundial 2026 y tampoco lo estará para el Opening Day de los Toronto Blue Jays. El experimentado lanzador presenta una fractura en su codo derecho que le hará perderse algunas semanas.

El manager de los Blue Jays, John Schneider, informó que el lanzador no estará listo para el primer encuentro de la temporada regular. A pesar de que el derecho no presenta dolor, los Blue Jays quieren llevarlo con mucha calma.

Después de tres apariciones en la pretemporada, Berríos comenzó a presentar una inflamación poco común en el codo. Se le hicieron los exámenes respectivos y se determinó una fractura por estrés en el codo de lanzar.

El boricua se sumó a la lista de lesionados al final de la campaña 2025 por una inflamación en el codo, perdiéndose la postemporada. Schneider dijo la semana pasada que lo que presenta este año es distinto a su molestia de la campaña anterior.

Desde 2021, el derecho ha aparecido en 139 juegos (138 aperturas) con los Azulejos. Registra una efectividad de 4.09 y un WHIP de 1.24 en 790.1 entradas lanzadas para Toronto.

José Berríos Diagnosed With Stress Fracture In Elbow https://t.co/ZVzF5n7tbO pic.twitter.com/xfaLugothG — MLB Trade Rumors (@mlbtraderumors) March 18, 2026

Berríos fue una baja sensible para Puerto Rico en el Clásico Mundial. Se tenía previsto que el derecho se uniera en la segunda ronda y fuera el abridor del compromiso de cuartos de final ante Italia, pero no le fue aprobado el seguro para participar con su país.

El derecho había manifestado su intención de jugar con su selección, pero las dolencias que sufrió en la temporada pasada hicieron que la compañía aseguradora tuviera dudas sobre su actuación en el torneo de selecciones.

Puerto Rico cayó en cuartos de final 8 carreras por 6 y se despidió de forma temprana de un torneo que ganó Venezuela, tras vencer a Estados Unidos en la final.

Berríos es una baja sensible para la rotación de Toronto, un equipo llamado a pelear por un puesto en la postemporada, después de quedarse cerca de ganar el título en la temporada pasada, tras caer en la Serie Mundial en el séptimo encuentro ante Los Angeles Dodgers.

Kevin Gausman, Dylan Cease, Cody Ponce, y Shane Bieber tienen un puesto asegurado en la rotación del manager Schneider, quien tendrá trabajo para conocer quién será el sustituto de Berríos en el inicio de la temporada 2026 de la MLB.

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