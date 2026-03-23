¿Estará Luis Gil en la rotación de los Yankees en el inicio de la temporada de 2026?

Los New York Yankees valoraron positivamente la última actuación del dominicano Luis Gil, quien mostró destellos de su mejor versión en su más reciente salida de exhibición frente a Baltimore Orioles.

Sin embargo, dicha prestación del derecho de 27 años no ha sido suficiente, por ahora, para asegurarle un puesto dentro del staff de iniciadores de los Mulos, de cara al inicio de la nueva zafra de MLB.

Por su parte, el dirigente Aaron Boone explicó que la organización del Bronx planea arrancar la campaña con una rotación de sólo cuatro abridores, decisión influenciada por la cantidad de días libres en el calendario. Bajo esa premisa, el zurdo Max Fried será el encargado de iniciar el Día Inaugural ante los San Francisco Giants, seguido por Cam Schlittler, Will Warren y Ryan Weathers.

Mientras tanto, Gil permanecerá en Tampa trabajando en sesiones de práctica en vivo, según detalló el coach de pitcheo Matt Blake a la web oficial de Grandes Ligas. De hecho, el cuerpo técnico que encabeza Boone evalúa la posibilidad de enviar al nacido en Azua a las menores, aunque también se contempla utilizarlo como pieza clave en jornadas de bullpen.

The Yankees are considering optioning Luis Gil to the Minor Leagues, per @BryanHoch



Gil will remain in Tampa and throw a live batting practice on Wednesday while the Yankees are in San Francisco for Opening Day pic.twitter.com/Qu6q7UzP6N — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) March 22, 2026

“Prefiere ser abridor, entonces para él es frustrante, pero a la vez comprende la posición en que nos encontramos por el calendario durante las primeras dos semanas. Ahora es cuestión de ayudarlo a mantenerlo en ritmo, y también encontrar el mejor equilibro para el relevo y nuestro grupo de abridores”, detalló Blake.

El Novato del Año en la Americana en 2024 tuvo altibajos durante estos entrenamientos, al punto que su peor presentación llegó el 15 de marzo versus Detroit Tigers, cuando permitió siete carreras y nueve imparables en apenas 3.0 episodios. No obstante, logró recuperarse con una sólida actuación posterior, en la que permaneció por 5.0 episodios en blanco con siete ponches y apenas un hit permitido.

Blake resaltó la capacidad de ajuste del quisqueyano tras semejante tropiezo, subrayando la recuperación en la calidad de su recta, igual que la mejora en la velocidad y en la generación de swings fallidos. De igual forma, los Yankees consideran que Gil necesita mantener la consistencia durante el inicio de la justa.

En términos generales, el caribeño cerró la Liga de la Toronja con efectividad de 4.66 en 19.1 innings, mientras que Weathers, quien sobre el papel le quitó la plaza en el staff de cuatro abridores para las primeras dos semanas, dejó 11.68 en anotaciones limpias a lo largo de 12.1 actos, pero con mejores métricas avanzadas.

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