Ex relevista de los Yankees brilla en Arizona tras su salida del Bronx

Cambiar de aires siempre da nuevas oportunidades y eso es exactamente lo que está sucediendo con Jonathan Loáisiga con los Arizona Diamondbacks. El relevista se ha recuperado de sus dolencias y está siendo realmente efectivo en este inicio de campaña.

El nativo de Nicaragua se limitó a solo 20 presentaciones entre el 2023 y el 2024 con los Yankees. Luego, en 2025, el derecho 4.25 de efectividad en 29.2 entradas, siendo muy cercano a lesiones y dolencias.

Tras no conseguir una oferta de los Yankees, Loáisiga firmó por los Arizona Diamondbacks en enero de 2026 tras finalizar su etapa de ocho temporadas con los New York Yankees. Los Mulos del Bronx no ejercieron la opción en su contrato para la temporada 2026.

Hasta ahora, el diestro presenta efectividad de 0.00 en 4.1 entradas, con 2 ponches sin otorgar boletos con Arizona. Seguramente en el Bronx estaría sacando outs, pero la paciencia del conjunto del Bronx se esfumó ante la gran cantidad de problemas físicos que sufrió el nicaragüense en tiempos recientes.

“Agradecido con Dios primeramente, verdad, por darme la oportunidad, la bendición de poder regresar saludable”, dijo Loáisiga a MLB.com. “A la organización también que me dio la confianza de poder venir aquí. Contento de estar aquí y siempre dando lo mejor de mí para ayudar al equipo en lo que más pueda”.

La salud lo ha acompañado desde el Spring Training y su recta y sinker están promediando por encima de las 97 millas por hora.

“Gracias a Dios, me he sentido muy bien, ya del año pasado cuando empecé mi programa de lanzamientos”, comentó Loáisiga sobre el estado del codo. “Y hasta la fecha, gracias a Dios, todo muy bien. Y espero en Dios que pueda seguir así, mantenerme el año entero saludable”.

En Arizona no dudaron para darle la oportunidad, ante un bullpen golpeado por lesiones. Ante las bajas de Justin Martínez (cirugía Tommy John) y A.J. Puk (codo izquierdo operado), Loáisiga ha sido un bálsamo para el bullpen del manager Torey Lovullo.

“Quiere la pelota, está listo para competir y está acostumbrado a hacerlo en los escenarios más grandes, jugando con los Yankees”, dijo acerca de Loáisiga el manager de los Diamondbacks. “Sabemos que ha pasado por esas pruebas y que tiene mentalidad de campeón.

“Estoy bien contento de que nos eligiera a nosotros. El hecho de que dejamos que él se desarrolle y que sea él mismo significa que va a permitirle a salir a ejecutar. Y si lo vemos continuando ejecutar a un alto nivel, él se va a encontrar lanzando en algunos juegos importantes para nosotros”.

Más contenido de MLB