Gleyber Torres envía mensaje a ex compañero de los Yankees que firmó con los Diamondbacks

Gleyber Torres va a su segunda campaña con los Detroit Tigers en 2026, pero no olvida su etapa con los New York Yankees, el equipo que le dio la oportunidad de debutar en las Grandes Ligas y donde pasó sus primeras siete campañas en las mayores.

El venezolano de 29 años de edad se estrenó en la MLB en 2018 y desde el comienzo de su carrera mostró un bate poderoso. Su guante no ha estado a la altura, pero la ofensiva le ha permitido mantenerse en las Grandes Ligas.

Torres disputó dos Juegos de Estrellas con los Yankees y compartió desde su primera temporada con Jonathan Loáisiga, quien ahora firmó un contrato de ligas menores con los Arizona Diamondbacks, después de que el equipo del Bronx no ejerciera la opción de su contrato para la temporada 2026 por 5 millones de dólares.

Loáisiga sufrió una distensión en el flexor del codo derecho, que le puso fin de manera prematura a su campaña del año pasado con los Yankees. Ahora busca un nuevo reto en su carrera, con el apoyo de su amigo Torres, quien ya sabe lo que es jugar fuera del Bronx.

Loáisiga subió una imagen en su cuenta en Instagram despidiéndose de los Yankees y Torres hizo un comentario en la publicación. "Cosas mejores vienen en camino", escribió el venezolano.

Para Torres, su salida de los Yankees no fue positiva. No encontró la continuidad que esperaba, no recibió ofertas de extensión de su contrato y como agente libre los Yankees no tocaron su puerta. Apenas pudo recibir un contrato de un año con los Tigres y eso parece haberle afectado.

La situación de Loáisiga parece similar, ya que los Yankees no intentaron retenerlo, pese a su escasez de relevistas para el 2026. El nicaragüense dejó una sólida efectividad de 3.54 a lo largo de ocho temporadas con los Yankees, pero las lesiones afectaron notablemente su camino con el club.

El derecho de 31 años de edad buscará el éxito fuera del Bronx, como lo hizo Torres con Detroit, donde tuvo una buena temporada en 2025. El segunda base dejó promedio de .256, con 16 cuadrangulares, 74 carreras remolcadas, 85 boletos y 101 ponches en 145 compromisos disputados en su primera campaña con los Tigres.

Ya Torres demostró que con cualquier uniforme puede rendir en las Grandes Ligas, ahora es el turno de Loáisiga, quien tiene una nueva oportunidad con Arizona.

