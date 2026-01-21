Todo sobre la familia Steinbrenner: el legado de los dueños de los Yankees

George Steinbrenner tomó el mando de los New York Yankees en 1973, como líder de un grupo de inversores que adquirió la franquicia. El equipo se ha mantenido bajo el poder de la familia desde entonces, con tradiciones particulares que nacen desde el seno familiar.

Inicialmente solo tenía el 2% de las acciones del club, pero luego las cifras fueron aumentando y se convirtió en el dueño mayoritario, presidente y gerente de la franquicia, hasta su muerte en el 2010, cuando el mundo del beisbol, especialmente los fanáticos de los Yankees, lloraron su partida.

Bajo su dirección, el conjunto del Bronx recuperó su gloria ganando 11 banderines de la Liga Americana y 7 Series Mundiales. Aunque siempre se le vio como una figura de autoridad y soberbio, su amor por los Yankees sobresalía por encima de todas las cosas.

¿Cuáles han sido los miembros clave de la familia para el equipo?

La familia es muy grande, pero solo pocos han podido tener cargos de peso en el equipo. Desde George hasta sus descendientes, hay una clara línea de trabajo impulsada por el conocimiento y visión ganadora de su dueño inicial.

Hal Steinbrenner es el hijo de George y actual presidente y dueño mayoritario de la empresa Yankees Global Enterprises. Supervisa cada movimiento de la empresa y es el que lleva a cabo la mayor parte de los cambios de jugadores importantes.

Hank Steinbrenner es el hijo mayor de George, tuvo algunas participaciones en el equipo, pero en 2020 falleció a los 63 años de edad. Jennifer y Jessica Steinbrenner, también hijas de George, mantienen cargos importantes dentro de la estructura organizacional de los Yankees.

¿Cuál es el valor de los Yankees y el patrimonio de la familia?

Los Yankees son una marca global, siendo reconocido como el equipo de beisbol más importante del mundo. El logo del equipo, incluso, es visto como un símbolo de moda y, gracias a ello, son líderes en venta de mercancía deportiva entre los equipos de las Grandes Ligas.

El precio de compra inicial del equipo fue de unos 10 millones de dólares. Ahora, en el 2026, se estima que el valor del club es de unos $7,100 millones de dólares. De acuerdo con Forbes, el patrimonio de la familia asciende a unos 4.000 millones de dólares.

¿Cuál es la directiva actual de los Yankees?

El equipo sigue en poder de los Steinbrenner, con un poder del 70% de las acciones del club. Hay otras figuras claves en el árbol organizacional del equipo, como por ejemplo Randy Levine (Presidente de los Yankees) y Brian Cashman (Gerente General),

En este equipo, todas las decisiones pasan por su tren ejecutivo, pero necesitan tener el visto bueno de Hal Steinbrenner. Muchas veces el dueño se reúne con los peloteros para tomar decisiones, discutir contratos o simplemente mantener una cordial relación.

