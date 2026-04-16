La fecha en la que Juan Soto regresará al lineup de los New York Mets

Con ocho derrotas consecutivas, los New York Mets están relegados al último lugar de su división y viviendo una pesadilla en el comienzo de la temporada de MLB en 2026.

El manager Carlos Mendoza sigue tratando de encontrar una solución para los problemas ofensivos del equipo, que ocupa los lugares más bajos en estadísticas colectivas de las Grandes Ligas y que llegó a sufrir tres blanqueos en cuatro partidos y encadenar 20 innings sin cruzar el plato.

En medio de la debacle en la producción, y para agravar el panorama, han tenido que lidiar con la ausencia de su estrella, Juan Soto, que ha estado fuera de acción desde el 3 de abril y que al momento de su inhabilitación mostraba los mejores promedios entre los bateadores de los metropolitanos: .355/.412/.516, OPS de .928 con tres extrabases y cinco remolcadas. El dominicano es el único de los titulares de Queens con promedio de .300.

Mendoza y su grupo necesitan que Soto regrese pronto y en su mejor nivel, y al menos ese primer deseo puede hacerse realidad muy pronto, de acuerdo con los reportes que circulan en las mayores.

Mets Notes: Juan Soto could return on the next homestand and a Jorge Polanco IL decision looms https://t.co/VC4fdMFWLl pic.twitter.com/y5XibRV1pX — SNY (@SNYtv) April 16, 2026

¿Qué lesión tiene Juan Soto?

El jardinero izquierdo y bateador zurdo se lastimó corriendo las bases en la serie contra San Francisco Giants en Oracle Park el viernes 3 de abril y fue sustituido antes de terminar el encuentro por una aparente contractura en la pierna derecha.

El propio dominicano trató que restarle importancia a la molestia, diciendo que no era lo peor que había sentido, pero una resonancia magnética hecha en Nueva York mostró una distensión en la pantorrilla que obligó a inscribirlo en la lista de lesionados de 10 días.

¿Cuándo regresará al lineup de los Mets?

Fue el propietario de los Mets, Steve Cohen, quien informó este miércoles que Soto había comenzado su programa de carrera. Más tarde, el manager Mendoza reveló más detalles. "Volvió a correr hoy", dijo a SNY sobre Soto. "Tuvo turnos al bate en vivo en el Citi Field. Trajimos algunos lanzadores de Brooklyn. Salió bien".

A Mendoza le preguntaron por la posibilidad de que el quisqueyano se reintegrara en Chicago, pero quedó descartado. Sin embargo, dejó claro que el plan es que Soto esté con el equipo cuando regresen a Queens. Eso está sujeto al monitoreo que hacen de su progreso y también a pruebas de imagen. Irán aumentando la intensidad de su trabajo hasta que confirmen que puede correr a su máximo nivel y será cuando autoricen su regreso.

“No estoy seguro de cuándo, pero en algún momento de la próxima serie en casa, lo tendremos de vuelta”, dijo Mendoza. Los Mets jugarán este fin de semana contra los Cubs como visitantes, estarán libres el lunes y recibirá a Minnesota Twins para una serie de tres juegos a partir del martes.

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