Dodgers anuncian si Blake Snell estará en el Opening Day de la temporada 2026

Los Dodgers de Los Angeles anunciaron este fin de semana que Blake Snell no podrá estar en el roster del equipo en el Opening Day de la temporada de 2026 debido a la lesión en el hombro que lo ha acompañado desde la campaña pasada.

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, declaró a la prensa el viernes que el zurdo ha estado lanzando en terreno plano, no en el montículo, y que está progresando. Sin embargo, el equipo no va a apresurar su rehabilitación.

Snell se limitó a 11 juegos el año pasado en la temporada regular, con un récord de 5-4, efectividad de 2.35, 72 ponches y 26 boletos en 61.1 innings de trabajo. Tuvo un récord de 3-2 en seis aperturas en la postemporada y ayudó a los Dodgers a repetir como campeones de la Serie Mundial.

El zurdo es un dos veces ganador del Cy Young, doble campeón en efectividad, ha sido invitado al Juego de Estrellas y fue campeón de la Serie Mundial en la campaña pasada. Pese a sus registros y logros en las mayores, el lanzador tiene un importante historial de lesiones, entre las cuales destacan molestias en la ingle, en la cadera, en el codo y en el hombro.

Pair of Aces 🔥



Blake Snell and Yoshinobu Yamamoto are the first starters since 2016 to throw 8+ innings in consecutive #Postseason games for a team! pic.twitter.com/EfrWeExHUY — MLB (@MLB) October 15, 2025

"No hay un retroceso estructural, pero Blake no está donde queremos que esté mecánicamente debido a una fatiga persistente en el hombro. Hemos decidido que empiece la temporada 2026 en la lista de lesionados de 15 días. No es una emergencia, es una inversión para el final de la temporada", dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts.

"Blake quiere lanzar mañana mismo, pero mi trabajo es protegerlo de sí mismo. Vimos lo que hizo en los playoffs el año pasado y queremos esa versión, no una versión al 80% en abril", agregó.

Snell, por su parte, también dio detalles de la recuperación de su hombro. Cabe recordar que firmó un contrato por 5 años y 182 millones de dólares, por lo que la organización cuidará bien su inversión.

"Me siento bien, solo un poco lento en la recuperación. El año pasado fue largo, lanzamos mucho béisbol de alta presión. Los Dodgers son inteligentes; saben que si forzamos ahora, lo pagaré en agosto. Estoy frustrado porque quiero competir, pero entiendo el plan", dijo Snell.

"Estamos trabajando en la movilidad del hombro. No es nada que no haya sentido antes. Es simplemente fatiga acumulada. Estaré de vuelta antes de que se den cuenta", finalizó.

