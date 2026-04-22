Las fechas en las que Gerrit Cole y Carlos Rodón harán sus próximas aperturas de rehabilitación

La rotación de los New York Yankees tendrá adiciones importantísimas en las próximas semanas, con Gerrit Cole y Carlos Rodón preparados para volver al cuerpo abridor del manager Aaron Boone. Antes ambos lanzadores pasarán por aperturas de rehabilitación en ligas menores.

Cole y Rodón tendrán aperturas con los Hudson Valley Renegades, sucursal Clase A Fuerte de los Yankees. El ex ganador del Cy Young Cole lanzará el jueves 23 de abril, mientras que el zurdo Rodón lo hará el viernes 24 de abril.

Cole ya lanzó en Doble A, como parte de su proceso de rehabilitación después de ser sometido a una operación Tommy John el año pasado. El diestro permitió tres carreras en 4 entradas y un tercio el pasado viernes por la noche.

Cole lanzó 36 de sus 44 pitcheos para strikes, ante la sucursal de los Philadelphia Phillies. Permitió tres hits, incluido un jonrón de dos carreras, otorgó una base por bolas y ponchó a tres.

Cole solo pudo lanzar 95.0 entradas en la campaña 2024, dejando marca de 8-5 con 3.41 de efectividad. Su última temporada completa fue en 2024, cuando terminó con récord de 8-5, una efectividad de 3.41 y 99 ponches en 95 entradas, con 17 aperturas.

La mejor temporada de Cole en las Grandes Ligas fue en 2023, cuando logró el Cy Young de la Liga Americana, tras dejar marca 15-4, con 2.63 de efectividad y 222 ponches.

Rodón está cerca de regresar a la rotación de los Yankees

El zurdo Rodón es otro de esos lanzadores que se sumarán a la rotación de los Yankees en los próximos días, pero antes abrirá en las menores. El zurdo sufrió un contratiempo en la recuperación de su lesión y por esa razón no ha debutado este año.

"Carlos Rodón sintió molestias en el isquiotibial derecho mientras realizaba su programa de lanzamientos hoy", dijo Aaron Boone, según el periodista Bryan Hoch, la semana pasada. "Veremos qué sucede".

El plan es que Rodón se una al equipo grande a principios de mayo, si todo sale bien en su asignación en las menores. En 2025, el zurdo alcanzó topes personales en triunfos (18), aperturas (33) e innings lanzados (195.1), dejó efectividad de 3.09 y alcanzó los 200 ponches por segunda vez en su carrera.

En 11 temporadas en las mayores, el abridor tiene una marca de 93-72 con 3.73 de efectividad y 1.409 ponches. Fue firmado en 2022 como agente libre por los neoyorquinos.

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