Federación de Puerto Rico no descarta que Francisco Lindor vaya al Clásico Mundial

Puerto Rico levantó su voz en contra de la organización del Clásico Mundial de Béisbol y esto podría hacer que su principal estrella y capitán, Francisco Lindor, a quien le fue rechazado el seguro para participar, pueda jugar el torneo que comenzará en marzo.

Lindor estaba llamado a ser la gran figura del equipo y de hecho fue anunciado semanas atrás por la MLB como el capitán del conjunto boricua. Sin embargo, la aseguradora que trabaja para las Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores le negó el seguro al jugador.

José Quiles, presidente de la Federación de Beisbol de Puerto Rico, se quejó por la situación, ya que también en días recientes recibió la noticia de que a su otra estrella, Carlos Correa, también se le había negado el seguro para participar.

Lindor pasó por una cirugía en el codo en octubre, pero ya está listo para incorporarse y jugar con los Mets en la pretemporada. Ese es el argumento que ha utilizado Quiles en sus conversaciones con la MLB y ha tenido al gerente de la selección, Carlos Beltrán, como portavoz para conversar incluso con el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred.

Faltan apenas horas para que se oficialicen los rosters, ya que la MLB publicará las plantillas oficiales de los equipos este 05 de febrero. El llamado de atención de Puerto Rico ha hecho que otros jugadores que parecían descartados se sumen al equipo y esto podría crear un precedente si vuelven a evaluar el caso de Lindor y le aprueban el seguro.

Jugar sin seguro es otra opción, pero el jugador se estaría arriesgando a perder su salario si se lesiona, por los días que se mantenga fuera de acción en la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

Puerto Rico consideró retirarse del torneo y su postura fue muy clara, algo que hizo que la MLB evaluara un poco mejor las situaciones de sus peloteros. Sin embargo, no es el único país que ha tenido este tipo de problemas.

A Venezuela se le negó el permiso del seguro de José Altuve y Miguel Rojas, mientras que en República Dominicana sucedió con Elly De La Cruz.

Jovani Morán y Luis Quiñones recibieron la aprobación del seguro después de que habían sido negados en una primera instancia. Ambos lanzadores podrán estar con Puerto Rico en el Clásico, pero la gran pregunta es si Lindor tendrá la misma suerte que sus compatriotas.

