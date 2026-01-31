Francisco Lindor no recibió la aprobación del seguro para jugar con Puerto Rico en el Clásico Mundial

Francisco Lindor no recibió la aprobación del seguro médico para participar con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol. La estrella de los New York Mets estaba llamado a ser el capitán del conjunto boricua, pero los planes cambiaron.

La Asociación de Jugadores de la MLB (MLBPA) emitió una comunicación explicando el caso de Lindor y de otros peloteros. Cabe recordar que el campocorto se está recuperando de una cirugía en el codo derecho que recibió el año pasado.

"Debido al procedimiento de limpieza que Francisco Lindor tuvo en su codo derecho a principios de esta pretemporada, no participará con el equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026", decía el comunicado de la MLBPA. "Francisco está obviamente decepcionado de no poder participar. Sin embargo, debido a las restricciones de seguro del WBC, no es elegible para jugar en los partidos del torneo. Participará plenamente en todas las actividades del entrenamiento de primavera (Spring Training)".

Lindor se operó en octubre de 2025 y todo indicaba que llegaría para jugar el Clásico. Su intención era esa, ya que en varias oportunidades manifestó su deseo de representar a Puerto Rico en el torneo de selecciones, como lo ha hecho en las últimas ediciones.

De hecho, fue oficializado por la MLB como el capitán de la escuadra puertorriqueña, pero la compañía aseguradora cree que es arriesgado que Lindor juegue en el Clásico.

Lindor había sido clave para Puerto Rico en los dos últimos Clásicos. En el 2017, su bate ayudó a que los boricuas alcanzaran la final del torneo. Su ausencia es un peso muy duro para el equipo, que también había tenido la baja de Carlos Correa en días recientes.

El torneo se sigue llenando de ausencias importantes, sobre todo en los equipos latinos. En República Dominicana lamentan no tener a José Ramírez por asuntos personales, mientras que en Venezuela tampoco le fue aprobado el seguro a un jugador estelar como José Altuve.

Lindor vivió otra gran temporada en 2025 con los Mets, con una línea ofensiva de 267/.346/.466 con 31 jonrones, 86 carreras impulsadas y 31 bases robadas en 160 juegos. Ahora se abre el debate sobre quién debe ser el campocorto de Puerto Rico en la cita mundialista.

En el torneo de 2023, estrellas de la talla de Altuve y Edwin Díaz sufrieron lesiones en el campeonato y comprometieron su participación en la temporada siguiente de Grandes Ligas. Esto ha motivado a que el tema de los seguros sea más riguroso para esta edición.

