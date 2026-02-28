Fernando Tatís Jr. explica lo que significa jugar con República Dominicana en el Clásico Mundial

Fernando Tatís Jr. será una de las estrellas que estará en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 con República Dominicana y para él será todo un honor. No pudo estar en la justa anterior por la suspensión que sufrió en la MLB por el uso de sustancias prohibidas y será una especie de revancha para el jugador y el grupo, que no pudo avanzar de la primera ronda en 2023.

"Jugar con República Dominicana significa un mundo para mí. Realmente me siento bendecido por ser de esa pequeña isla", dijo Tatís Jr. al periodista Sammy Levitt.

"No jugar en el Clásico me dolió más que la suspensión... No poder representar a Dominicana era algo que desde niño siempre había estado soñando. Es como una daga directo al corazón", dijo Tatís a la prensa al saber que no defendería a su nación.

El ganador de dos Guantes de Oro, dos de Platino, dos Bates de Plata, de dos inclusiones en el Primer Equipo All MLB y tres invitaciones al Juego de Estrellas, seguramente estará en el lineup de República Dominicana, que se medirá a Venezuela, Países Bajos, Israel y Nicaragua en el marco del Grupo D, escenificado en el loanDepot Park de Miami, hogar de los Marlins.

🔥 Fernando Tatis quiere enfrentarse a los mejores porque eso sacará lo mejor de la selección de República Dominacana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.



Vía: Sammy Levitt#WBCxESPN pic.twitter.com/UzwMnTVFaz — ESPN.com.do🇩🇴 (@ESPN_DO) February 28, 2026

"Estamos demasiado contentos... jugar frente a nuestra República Dominicana es algo que el país se merecía hace tiempo", comentó el jardinero en semanas pasadas, cuando se empezó a armar el roster dominicano.

Tatís Jr. viene de una temporada en la que dejó promedios ofensivos de .268/.368/.446 con 27 dobles, 2 triples, 25 cuadrangulares, 71 carreras remolcadas y 32 bases robadas, llegando octavo en las votaciones al premio MVP de la Liga Nacional y ganando un Guante de Oro y la invitación al Juego de Estrellas.

Con respecto a las aspiraciones y rivales de República Dominicana, el guardabosques de los San Diego Padres enfatizó que no le temen a nadie. El talento con el que contará el manager Albert Pujols hace del equipo uno de los favoritos al campeonato.

“Son muy buenos (Japón y Estados Unidos), honor a quien honor merece, pero les vamos a ganar. No le tememos a nadie”, aseguró Tatís Jr. al periodista Yancen Pujols. "Definitivamente, es lo que uno espera cuando es pequeño. Siempre he querido hacerlo, simplemente siento que llegó en el momento correcto y estoy muy contento de que vaya a ocurrir. Sé que será una experiencia hermosa".

