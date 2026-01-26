Fernando Tatís Jr. recibe permiso para jugar con República Dominicana en el Clásico Mundial

La selección de República Dominicana que estará en el Clásico Mundial recibió este lunes una gran noticia: el jardinero estrella de los San Diego Padres. Fernando Tatís Jr., recibió todos los permisos necesarios para ser parte del roster de un equipo que partirá entre los favoritos del certamen, junto a Estados Unidos, Japón, Puerto Rico y Venezuela.

El periodista Enrique Rojas informó en X que el guardabosques de los religiosos estará en la nómina de su país, en lo que será una especie de revancha tras no poder participar en la edición de 2023, ya que se encontraba cumpliendo la fase final de su suspensión de 80 juegos impuesta por MLB por el uso de sustancias para mejorar el rendimiento.

Fernando Tatis Jr. fue aprobado por todas las instancias para participar con República Dominicana en el próximo Clásico Mundial de Beisbol. — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) January 26, 2026

"No jugar en el Clásico me dolió más que la suspensión... No poder representar a Dominicana era algo que desde niño siempre había estado soñando. Es como una daga directo al corazón", dijo Tatís a la prensa al saber que no defendería a su nación.

El ganador de dos Guantes de Oro, dos de Platino, dos Bates de Plata, de dos inclusiones en el Primer Equipo All MLB y tres invitaciones al Juego de Estrellas, seguramente estará en el lineup de República Dominicana, que se medirá a Venezuela, Países Bajos, Israel y Nicaragua en el marco del Grupo D, escenificado en el loanDepot Park de Miami, hogar de los Marlins.

En las primeras de cambio se espera que Tatís Jr. sea el jardinero derecho titular de Dominicana, compartiendo en una alineación en la que seguramente estarán Juan Soto, Manny Machado, Vladimir Guerrero Jr., entre otras figuras.

"Estamos demasiado contentos... jugar frente a nuestra República Dominicana es algo que el país se merecía hace tiempo", comentó el jardinero en semanas pasadas, cuando se empezó a armar el roster dominicano.

Tatís Jr. viene de una temporada en la que dejó promedios ofensivos de .268/.368/.446 con 27 dobles, 2 triples, 25 cuadrangulares, 71 carreras remolcadas y 32 bases robadas, llegando octavo en las votaciones al premio MVP de la Liga Nacional y ganando un Guante de Oro y la invitación al Juego de Estrellas.

Recientemente, trascendió que una de las motivaciones que tenía Tatís Jr. para ir al Clásico de 2026 era compartir con su padre, Fernando Tatís Sr., quien formará parte del staff técnico del combinado. Antes de viajar a Miami, República Dominicana jugará dos partidos de exhibición contra los Detroit Tigers los días 3 y 4 de marzo en el Estadio Quisqueya (Santo Domingo).

