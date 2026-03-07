Francisco Lindor animó a la selección de Puerto Rico del Clásico Mundial desde su casa

El Hiram Bithorn vivió una noche cargada de emoción el viernes, cuando Puerto Rico, sin su capitán Francisco Lindor, debutó en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con una sólida victoria de 5-0 ante Colombia.

La afición boricua respondió con entusiasmo desde las gradas del tradicional recinto de San Juan, alentando cada jugada de su selección en un ambiente de auténtica fiesta beisbolera, y en la que los suyos debutaron con el pie derecho en un certamen en el que aspiran, cuanto menos, a arribar a los cuartos de final.

Claro está, aunque no pudo estar en el terreno de juego ni tampoco dirá presente en ningún momento del Clásico, el campocorto de los New York Mets siguió el encuentro desde su casa mientras continúa su proceso de recuperación tras una cirugía en la mano izquierda. Aún así, el estelar ambidiestro dejó claro que su apoyo al equipo de su país está más presente que nunca.

Francisco Lindor on FaceTime with Kiké Hernandez after the Puerto Rico win 😂 pic.twitter.com/oGehClL49J — Jomboy Media (@JomboyMedia) March 7, 2026

Luego del triunfo de Puerto Rico, Lindor apareció de manera inesperada durante la entrevista televisiva del receptor Martín Maldonado. El momento se produjo gracias a una videollamada de FaceTime realizada por el utility de Los Angeles Dodgers, Enrique Hernández.

Kike mostró su teléfono primero a Maldonado y después a la cámara, revelando a un Paquito visiblemente emocionado celebrando a la distancia. En la pantalla se podía ver al torpedero de 32 años bailando y disfrutando del resultado al tiempo de compartir la alegría con sus compañeros, de manera virtual.

El gesto fue recibido con sonrisas tanto por los peloteros como por los aficionados que seguían la transmisión, reflejando la fuerte conexión que Lindor mantiene con el conjunto nacional boricua, incluso cuando no puede uniformarse.

Francisco Lindor is cheering on Puerto Rico from home pic.twitter.com/js0RrszqIg — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 7, 2026

Entretanto, el cinco veces All Star de MLB también dejó ver su entusiasmo en otro momento clave del careo versus los sudamericanos, ya que celebró con euforia, desde su morada, cuando Puerto Rico sacó un cero importante en el segundo inning mientras el marcador indicaba un 0-0 parcial. "Vamossss!", gritó Paquito a través de un video en sus redes sociales.

El torpedero puertorriqueño continúa avanzando en su proceso de rehabilitación y, según los reportes más recientes, mantiene como objetivo estar listo para el Día Inaugural de las Grandes Ligas con los Mets. Eso sí, representó a la selección boricua en las ediciones de 2017 y 2023 del Clásico, siendo el capitán en ese último año.

