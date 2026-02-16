Francisco Lindor confirma que Bad Bunny ofreció pagar su seguro para el Clásico Mundial 2026

A Francisco Lindor no se le ha pasado la molestia por tener que ausentarse de la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol, en la que tenía planeado ser el capitán de la selección de Puerto Rico.

El campocorto de New York Mets tuvo una cirugía en la muñeca hace menos de una semana, por lo cual iba a quedar irremediablemente apartado del torneo, pero antes de ese procedimiento ya le habían negado la posibilidad de participar porque no pasó los protocolos del seguro.

“No tener seguro para el Clásico Mundial de Béisbol, sí, definitivamente me tomó por sorpresa. No me lo esperaba”, dijo Lindor este fin de semana, en declaraciones recogidas por SNY. “Sentía que estaba listo, y lo estoy, pero obviamente después de esto (señala la mano izquierda enyesada) es diferente, pero es uno de esos momentos en los que me impactó y me sentí decepcionado y molesto por cómo sucedió todo”.

Francisco Lindor says it was "a real thing" that Bad Bunny offered to pick up insurance for the WBC:



"We appreciate how much he cares about Puerto Rico...Benito, we appreciate him - he's always looking out for the island" pic.twitter.com/Yt2Wao4DTf — SNY Mets (@SNY_Mets) February 15, 2026

Lindor - que tuvo un procedimiento en el receso de temporada para hacer una limpieza en el codo - entiende las razones que tuvo National Financial Partners, socio de las Grandes Ligas de Béisbol, y la aseguradora del torneo, para tomar su decisión sobre él.

“Fue por el codo. No me han visto en toda la temporada baja y me operaron a finales de año. No afectó ningún partido, pero simplemente no tenía sentido que aseguraran a alguien a quien no habían visto”, analizó.

¿Por qué no aprobaron la oferta de Bad Bunny?

Antes de su cirugía en la muñeca, cuando hubo un escándalo por la desaprobación del seguro para figuras clave de Puerto Rico como Francisco Lindor y Carlos Correa, se llegó a decir que el artista Bad Bunny (el mismo del show de medio tiempo del Super Bowl) había ofrecido pagar un seguro independiente que permitiera tenerlos en el Clásico.

Lindor confirmó que el rumor era cierto, y que Bad Bunny ofreció pagar el seguro de Lindor y otros jugadores del equipo de Puerto Rico, pero la propuesta no funcionó.

“El WBC (la organización del Clásico Mundial) no aceptaba a la compañía de seguros”, dijo Lindor.

Correa fue más explícito en su oportunidad y detalló en una entrevista con The Athletic que había otra razón.

“Todos me dijeron que era una mala idea. Me dijeron que la compañía de seguros que me propusieron tenía casos en los que no les pagaba a los jugadores. Como no fue aprobada por la MLB, ni por la organización, ni por mi agente, no podía firmar mi vida con algo que tres personas en las que confío me dicen que no haga”, dijo.

