Bad Bunny ofreció pagar los seguros de Francisco Lindor y Carlos Correa para que jugarán el Clásico Mundial

Puerto Rico irá al Clásico Mundial de 2026 sin dos de sus principales estrellas de las Grandes Ligas: Francisco Lindor, quien iba a ser el capitán del Team Rubio, y Carlos Correa, quien regresó a los Houston Astros la temporada pasada. Sus lesiones recientes hicieron que no se les fueran aprobados sus seguros médicos para participar, algo con lo que tendrán que lidiar en Borinquen.

No obstante, Carlos Baerga informó que el artista de música urbana y quien estará en el Super Bowl LX en el Show de Medio Tiempo, Bad Bunny, se ofreció a pagar los seguros de ambas figuras, sin embargo, ni los New York Mets ni los siderales quisieron dar el visto bueno al ofrecimiento del cantante.

Puerto Rico inclusive amenazó a los organizadores del Clásico Mundial de no participar por la poca presencia de estrellas en su roster, ya que alegaron no competirían en igualdad de condiciones con equipos como Japón, Estados Unidos y República Dominicana. Recuérdese también que la isla albergará el evento, en el Estadio Hiram Bithorn, del 6 al 11 de marzo.

BAD BUNNY PAGÓ LOS SEGUROS DE CORREA Y LINDOR



El ex pelotero Carlos Baerga reveló que el artista Bad Bunny pagó los seguros para que Carlos Correa y Francisco Lindor pudieran participar en el Clásico Mundial de Beisbol con Puerto Rico, pero aún así los jugadores no recibieron… pic.twitter.com/HcBIJ3YoPA — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) February 7, 2026

Al final, el manager Yadier Molina tendrá un roster competitivo, pese a las ausencias de Lindor y Correa. Por su parte, Carlos Beltrán, gerente general del equipo puertorriqueño y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, abogó por su país y conversó con el comisionado de la MLB, Rob Manfred, ya que el conjunto boricua recibió la negativa del seguro de ocho peloteros.

“Levantamos la voz no tanto por los jugadores posición, sino por los lanzadores. Y ya la mayoría de los lanzadores que solicitamos han recibido el permiso”, dijo el Presidente de la Federación de Béisbol, de Puerto Rico, José Quiles.

Edwin Díaz, cerrador de Los Angeles Dodgers, y Fernando Cruz, relevista de los New York Yankees, fueron confirmados para el evento esta semana. Heliot Ramos, de los San Francisco Giants, y Nolan Arenado, de los Arizona Diamondbacks, también recibieron la aprobación del seguro para jugar.

¿Cuál es el roster de Puerto Rico para el Clásico Mundial 2026?

Manager: Yadier Molina.

Receptores: Martin Maldonado, Christian Vázquez.

Infielders: Nolan Arenado, Edwin Arroyo, Darell Hernaiz, Emmanuel Rivera, Luis Vázquez.

Outfielders: Willi Castro, Carlos Cortes, Matthew Lugo, MJ Melendez, Heliot Ramos, Eddie Rosario, Bryan Torres.

Lanzadores: Raymond Burgos, Fernando Cruz, José De León, Edwin Diaz, José Espada, Rico Garcia, Seth Lugo, Jorge López, Jovani Morán, Luis Quinones, Ángel Reyes, Eduardo Rivera, Gabriel Rodríguez, Elmer Rodríguez, Yacksel Ríos, Ricardo Vélez.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol