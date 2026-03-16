Francisco Lindor debuta con los Mets después de la eliminación de Puerto Rico del Clásico Mundial

Francisco Lindor no pudo cumplir su deseo de representar a Puerto Rico en esta edición del Clásico Mundial de Béisbol, después de que no le fuera aprobado el seguro para participar. Pero después de que su selección se despidiera en cuartos de final cayendo ante Italia, el campocorto debutó con los New York Mets en el Spring Training.

Lindor se fue de 3-1 con una carrera anotada, en la victoria 8 carreras por 1 sobre los Toronto Blue Jays. Su selección cayó 8 por 6 ante Italia y se despidieron en cuartos de final en Houston.

“Creo que todo va en la dirección correcta”, comentó Lindor tras la victoria sobre los Blue Jays. “Fue una experiencia muy buena. Sentí que era prácticamente yo mismo y terminé el juego sano. En general, es un buen día para mí”.

Lindor, de 32 años de edad, fue operado de un hueso de la mano izquierda, después de tener dolencias en la muñeca. El cronograma de recuperación era de 6 semanas, así que es un buen presagio para que pueda estar en la alineación del 26 de marzo contra los Pirates, en el Opening Day de la temporada 2026.

First hit of the Spring for @Lindor12BC 🤩 pic.twitter.com/nlCQeCy6Re — New York Mets (@Mets) March 15, 2026

“Simplemente lo dejamos jugar”, dijo el manager Carlos Mendoza a MLB.com. “Sin vacilaciones. Al verlo realizar su trabajo previo al juego los últimos días, observándolo en los campos de entrenamiento... sí, creo que lucía como Francisco Lindor”.

Lindor se perdió el Clásico Mundial, lo que representó una gran baja para el manager Yadier Molina. La Asociación de Jugadores de la MLB (MLBPA) emitió una comunicación explicando el caso de Lindor y de otros peloteros.

"Debido al procedimiento de limpieza que Francisco Lindor tuvo en su codo derecho a principios de esta pretemporada, no participará con el equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026", decía el comunicado de la MLBPA. "Francisco está obviamente decepcionado de no poder participar. Sin embargo, debido a las restricciones de seguro del WBC, no es elegible para jugar en los partidos del torneo. Participará plenamente en todas las actividades del entrenamiento de primavera (Spring Training)".

En 160 compromisos la temporada anterior, el boricua lideró las Grandes Ligas con 762 apariciones en el plato, promediando .267 con 31 jonrones, 86 remolcadas y 31 bases robadas. Es muy importante para los Mets tener sano a su campocorto estrella desde el inicio de la ronda regular.

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