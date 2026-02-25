La fecha en la que Francisco Lindor comenzará a realizar actividades de béisbol con los Mets

El manager de los New York Mets, el venezolano Carlos Mendoza, dio este miércoles en el marco de los entrenamientos primaverales buenas noticias con respecto a la recuperación de Francisco Lindor, quien se sometió a una cirugía en la mano izquierda que lo tendrá de baja por al menos 6 semanas.

Mendoza aseguró que su campocorto estrella espera comenzar a realizar actividades de béisbol de alto impacto en los próximos dos o tres días, revelando que su rehabilitación sigue los plazos estipulados de cara a su presencia en el lineup de los metropolitanos en el Opening Day.

A Lindor le acaban de retirar los puntos de su mano, por lo que ahora comenzará a progresar en su bateo. Los Mets siempre han creído que Lindor estará listo para el Día Inaugural, y eso parece probable si su muñeca responde bien a la intensificación de su juego. No obstante, no se espera que despliegue todo su poder en los próximos dos meses.

Lindor, cuatro veces ganador del Bate de Plata, acreedor de dos Guantes de Oro y otro de Platino, e invitado a cinco Juegos de Estrellas, dejó una línea ofensiva de .267/.346/.466 con 35 dobles, 31 jonrones, 86 carreras remolcadas y 31 bases robadas en el marco de la temporada de 2025, en la cual terminó décimo en las votaciones al MVP de la Liga Nacional.

Por ello, la salud del torpedero será cuidada al máximo por la directiva y cuerpo técnico de los Mets, que celebran no verlo uniformado con su selección en el Clásico Mundial con miras a tenerlo sano toda la temporada de 2026, la cual debe ser de reivindicación tras la decepción de la zafra pasada.

"Siempre seré parte del equipo de Puerto Rico y los apoyaré desde la distancia... pero ahora mi prioridad es estar listo para ayudar a los Mets desde el primer día", dijo Lindor a la prensa tras salir del quirófano y saber que no estará en el Clásico Mundial de Béisbol.

Mendoza también se mostró optimista con la rápida recuperación del boricua, que hará lo que los Mets le digan durante los entrenamientos primaverales.

"Conociendo a Francisco, no apostaría en su contra. Es un tipo que ha jugado con dedos fracturados y problemas de espalda. Si él dice que hará lo posible por estar el 26 de marzo, yo le creo", dijo Mendoza.

