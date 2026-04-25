Francisco Lindor se lesiona de gravedad: Tratamiento y su tiempo de baja en los Mets

Justo cuando el panorama parecía aclararse para los New York Mets - que atraviesan una pesadilla en la temporada de MLB -, reciben la noticia de la lesión que mantendrá fuera de acción por un tiempo a su campocorto Francisco Lindor.

El boricua salió lesionado en una pierna en el mismo partido en el que estaba regresando Juan Soto y no hay buenas noticias. Fue inscrito en lista de lesionados de 10 días el jueves por una distensión en la pantorrilla izquierda, está usando una bota de protección y se espera que su ausencia sea prolongada.

“Somos atletas”, dijo Lindor, de 32 años de edad, a ESPN. “Dependemos de nuestro cuerpo. Estas cosas pasan. Es parte del juego. Es inevitable, y hay que ser fuerte y buscar la manera de recuperarse”.

De momento se sabe que el puertorriqueño será reevaluado dentro de tres semanas, cuando se le hará una nueva resonancia. Así que no lo esperan de regreso tal vez hasta el mes de junio.

Francisco Lindor will be in a boot for the next week. The Mets won't reevaluate him until three full weeks pass, so he can't restart baseball activities until mid-May at the earliest. The strain is in "a tricky part" of Lindor's left calf, per Carlos Mendoza. — Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) April 24, 2026

¿Quién ocupará el lugar de Francisco Lindor en los Mets?

La lesión de Lindor obligó a llamar a las Grandes Ligas al dominicano Ronny Mauricio, que según el manager Carlos Mendoza será quien pase la mayor parte del tiempo en el campocorto, aunque se espera que Bo Bichette también vea algo de acción en la posición. Al estar inscrito en lista de 10 días, Lindor no pierde su lugar en el roster.

“Mauricio tendrá la oportunidad de jugar aquí”, dijo Mendoza. “Dependiendo de los enfrentamientos y de los días libres de algunos jugadores, Bo jugará ocasionalmente, pero, mientras tanto, Mauricio tendrá la mayoría de las oportunidades”.

¿Cuántas lesiones ha sufrido Francisco Lindor en su carrera en MLB?

Aunque ha tenido molestias menores a lo largo de su carrera en la espalda, un dedo del pie y de la mano (y tuvo una cirugía por una fractura en el hueso ganchoso de la mano izquierda en la primavera), Francisco Lindor no es un habitual en la lista de lesionados. No quedaba inhabilitado desde 2021 y esta es apenas la tercera vez en 12 temporadas de servicio en MLB.

Las dos anteriores fueron:

Julio 2021: Distensión en el oblicuo derecho (Mets).

Abril 2019: Distensión en la pantorrilla derecha (Cleveland)

¿Cuándo podrá volver a los Mets?

En el cuerpo técnico de los metropolitanos no tienen fecha para ver de regreso a Lindor a la alineación y no son optimistas. “Va a estar de baja bastante tiempo”, dijo el manager Mendoza. “Con Juan supimos de inmediato que era el mejor escenario posible, y que su recuperación sería breve. No creo que estemos ante la misma situación”.

¿Qué números tiene Francisco Lindor en 2026?

Al momento de su lesión, el campocorto puertorriqueño mostraba una línea ofensiva de .226/.314/.355, con OPS de .669, 2 dobles, 2 jonrones, 2 triples y 5 carreras impulsadas en 24 juegos de esta temporada de 2026.

¿Cómo es su contrato con los Mets?

En 2022, un año después de haberlo adquirido desde Cleveland por la vía del cambio, los Mets le dieron a Francisco Lindor un contrato de 10 temporadas y $341 millones, y su salario de 2026 es de 34.1 millones de dólares.

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