La lista de todos los managers del Clásico Mundial de Béisbol de 2026

En pocas semanas se empezará a disputar la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol y ya hay varios equipos preparándose para la disputa de la corona. Uno de ellos son los campeones defensores de Japón, mientras el resto espera las concentraciones en medio del Spring Training de la MLB.

De las estrellas de Grandes Ligas que estarán en los campos se ha escrito bastante. Pero se sabe poco de los managers que estarán buscando suceder a Hideki Kuriyama entre los campeones históricos del certamen.

En el Clásico Mundial de 2026 hay una lista interesante de estrategas. Muchos como el venezolano Omar López tienen una carrera como técnicos en Grandes Ligas y el cubano Germán Mesa ha ganado varios campeonatos internacionales con la selección de Cuba, mientras otros como Yadier Molina y Albert Pujols ya se han estrenado como campeones en ligas invernales (Pujols ganó también la Serie del Caribe en 2025).

A Hirokazu Ibata, que tendrá a su cargo la escuadra japonesa que busca reeditar su triunfo de 2024, se le admira por su experiencia y liderazgo. Pero ninguno de ellos tiene la jerarquía en el béisbol mundial que tiene Dusty Baker, el manager de la escuadra de Nicaragua.

La leyenda de MLB y campeón de la Serie Mundial al frente de Houston Astros salió del retiro para aceptar la invitación de los nicaragüenses de tomar las riendas de una de las selecciones más modestas de la competencia internacional.

Baker ya se puso al frente del grupo que trabaja en el Estadio Nacional Soberanía, en Managua. “Estos cinco días han sido geniales. Los muchachos están trabajando duro, escuchan y aprenden bastante rápido”, declaró a la prensa de ese país.

“Mis entrenadores están muy impresionados, no solo con los jugadores, sino también con los técnicos nicaragüenses que están aquí. Estamos observando progresos significativos en un período muy corto de tiempo”, agregó el veterano.

¿Quiénes han sido los managers campeones en la historia del Clásico Mundial de Béisbol?

El Clásico Mundial de Béisbol llega en 2026 a su sexta edición, y estos han sido los managers campeones de cada una de ellas:

Sadaharu Oh (Japón, 2006)

Tatsunori Hara (Japón, 2009)

Tony Peña (República Dominicana, 2013)

Jim Leyland (Estados Unidos, 2017)

Hideki Kuriyama (Japón, 2023)

¿Quiénes son todos los managers del Clásico Mundial 2026?

En la lista de managers de esta edición del Clásico hay varios nombres conocidos y no sólo porque repiten, como es el caso del boricua Yadier Molina, el venezolano Omar López, Benji Gil y Mark DeRosa.

También hay entre los estrategas del torneo ex jugadores de Grades Ligas, como Ian Kinsler y Francisco Cervelli, pilotos ganadores de la Serie Mundial como el legendario Dusty Baker y un miembro del Salón de la Fama, Andruw Jones, además de un par de candidatos a acompañarlo en Cooperstown, como Molina y Albert Pujols.

País Manager Venezuela Omar López Estados Unidos Mark DeRosa Australia Dave Nilsson Brasil Daniel Matsumoto Canadá Ernie Whitt República Checa Pavel Chadim Colombia José Mosquera Cuba Germán Mesa República Dominicana Albert Pujols Reino Unido Bradley Marcelino Israel Ian Kinsler Italia Francisco Cervelli Japón Hirokazu Ibata Corea del Sur Ji-hyun Ryu México Benjamín Gil Países Bajos Andruw Jones Nicaragua Dusty Baker Panamá José Mayorga Puerto Rico Yadier Molina Taiwán Hao-jiu Tseng

