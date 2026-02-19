Francisco Lindor se pronuncia por la decisión de los Mets de no tener capitán

Steve Cohen es uno de los dueños más controversiales de todo el beisbol. El propietario de los New York Mets tiene políticas que son un tanto criticadas, pero al final de cuentas maneja la organización a su gusto.

El ejecutivo aseguró en el inicio del Spring Training que mientras él sea dueño del equipo, los Mets nunca tendrán un capitán. Algunas organizaciones utilizan esta figura, pero otras, como es el caso de los metropolitanos, no.

Francisco Lindor tiene todo para ser capitán de los Mets, por su liderazgo, su estatus de estrella y la seriedad con la que se toma cada temporada. Fue nombrado capitán de Puerto Rico para el Clásico Mundial, pero luego se tuvo que retirar por no haber sido aprobado su seguro para jugar con la selección de su país.

Lindor tiene contrato con los Mets hasta 2031 y si la organización no cambia de dueños, nunca será capitán del equipo. Sin embargo, los periodistas que cubren el Spring Training le preguntaron por este tema y el boricua le restó importancia.

“Lo respeto”, dijo Lindor. según MLB.com. “Definitivamente, es una decisión de Steve y de la gerencia. Lo respeto. Al final del día, me nombren capitán o no, voy a actuar de la misma manera. Esto no es algo que me vaya a convertir en alguien diferente. Entonces, lo respeto. Me alegra de que haya dejado todo claro, para que podamos dejar de hablar de esto. Y seguir adelante”.

Francisco Lindor on the Steve Cohen comments about not having a captain:



“I respect it. This is definitely a Steve, front-office type decision. At the end of the day, being named captain or not, I’m still going to act the same. This isn't something that will make me different.… pic.twitter.com/306i5sCoP1 — SleeperMets (@SleeperMets) February 19, 2026

Hay equipos que tienen estas figuras bien marcadas e incluso en sus camisetas lucen la C de capitán. Los Royals tienen al venezolano Salvador Pérez, los Yankees a Aaron Judge y, en la historia de los Mets, solo cuarto peloteros han recibido ese honor: Keith Hernández, Gary Carter, John Franco y David Wright.

“Tener a un capitán en el béisbol no es algo común”, manifestó Cohen. “De hecho, es inusual. Lo que hizo la administración anterior fue su manera de hacer las cosas. Yo veo las cosas de manera diferente”.

Lindor se siente uno de los jugadores con más experiencia y liderazgo en el grupo, aunque eso no le lleve a ser capitán. La temporada pasada declaró sobre el tema y aseguró que le gustaría serlo, pero ahora se encuentra con la postura del mandamás de los Mets.

“Sí siento que soy uno de los líderes del equipo. Si sucede, sería un honor. Sería un privilegio. Es algo que nunca daría por sentado”, dijo Lindor el año pasado.

Más noticias sobre MLB