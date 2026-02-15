Juan Soto acaba con los rumores de su relación con Francisco Lindor en los Mets

Juan Soto quiso sepultar los rumores de su mala relación con Francisco Lindor en los Mets de Nueva York a su llegada a los entrenamientos primaverales. Las informaciones sobre que ambos no tenían una relación fluida desde que el dominicano llegó con su contrato por 15 años y 765 millones de dólares fueron recurrentes durante la temporada pasada, en la que el equipo se quedó fuera de la postemporada.

"Creo que tenemos una gran relación. Hablamos todo el tiempo durante el partido. Nos ayudamos mutuamente", dijo Soto este domingo, en rueda de prensa.

Lindor, líder de los Mets, también ha dicho en varias ocasiones que su relación con Soto es buena. Quizás la envergadura de ambos originó que la prensa atribuyera el fracaso de 2025 en el enorme ego presente en el clubhouse.

"Tener a un bateador de ese calibre permite que todos seamos mejores versiones de nosotros mismos", comentó el campocorto sobre Soto en diversas entrevistas durante el campamento de primavera.

"Su preparación es de otro nivel y es el tipo de jugador que hace que el béisbol parezca fácil. Trae una energía ganadora que se contagia", agregó quien acaba de someterse a una cirugía en la mano izquierda que lo mantendrá fuera de acción durante todo el Spring Training.

Juan Soto is asked to describe his relationship with Francisco Lindor:



"It's a great relationship - we talk all the time in the games, we help each other" pic.twitter.com/SdwlWZsgCd — SNY Mets (@SNY_Mets) February 15, 2026

Soto cerró el telón de su temporada de 2025 con una línea ofensiva de .263/.396/.525, 20 dobles, 43 jonrones, 105 carreras remolcadas, 38 bases robadas y 127 boletos negociados. Quedó tercero en las votaciones al MVP de la Liga Nacional y ganó el Bate de Plata. Será movido al jardín izquierdo en 2026, decisión que tomó con mucha tranquilidad.

"Hablamos varias veces. Pensamos que lo mejor era jugar en el jardín izquierdo en el Clásico Mundial y que me empezara a sentir cómodo. Tengo que trabajar más fuerte en mi defensa y me siento bien en cualquier posición. Va a ser genial para el equipo y ahí estaré", expresó Soto.

Lindor, por su parte, dejó una línea ofensiva de .267/.346/.466 con 35 dobles, 31 jonrones, 86 carreras remolcadas y 31 bases robadas en el marco de la temporada de 2025, en la cual terminó décimo en las votaciones al MVP de la Liga Nacional.

Ambos serán clave para que los metropolitanos se reivindiquen en la campaña de 2026, en la que tendrá un roster renovado y con hambre de demostrar que lo que ocurrió en 2025 fue un accidente.

Más noticias sobre Juan Soto