Francisco Lindor se someterá a cirugía: ¿Cuándo volverá a los New York Mets?

El manager de los New York Mets, Carlos Mendoza, anunció este miércoles en el marco de los Entrenamientos Primaverales de las Grandes Ligas que su campocorto estrella Francisco Lindor se someterá a una cirugía en su mano izquierda, dándole de baja por toda la pretemporada de las Grandes Ligas.

Lindor ingresará al quirófano este mismo miércoles para reparar una lesión en su mano izquierda con el objetivo de estar en óptimas condiciones para el Opening Day de los metropolitanos, que son muy optimistas con su pronta recuperación.

El shortstop boricua no podrá asistir al Clásico Mundial con Puerto Rico al no contar con el visto bueno de la póliza de seguro; algo que ahora se corrobora con la lesión que lo mantendrá fuera de acción por al menos 6 semanas. Su salario de 32.4 millones de dólares de 2026 no pudo ser cubierto por sus lesiones recientes.

Francisco Lindor will undergo surgery on his left hamate today, Carlos Mendoza said. — Jorge Castillo (@jorgecastillo) February 11, 2026

El manager Mendoza espera que Lindor tenga el reposo mínimo para este tipo de lesiones y tenerlo en la alineación en los primeros partidos de la temporada regular.

El director de operaciones de béisbol de los metropolitanos, David Stearns, informó a los periodistas en el marco de los entrenamientos que Lindor espera estar recuperado para el Día Inaugural, asegurando que los Mets no tuvieron influencia en su autorización para jugar en el Clásico Mundial de Béisbol, según Laura Albanese de Newsday.

"No tuvimos nada que ver con eso. La verdad es que no sé por qué no le dieron la autorización y no le aprobaron el seguro. Los clubes no tienen nada que ver en eso. Todo se gestiona a través de la Asociación de Peloteros y la MLB. La verdad es que no sé la razón", explicó el ejecutivo.

Francisco Lindor will have hamate bone surgery today after undergoing testing



The Mets remain "optimistic" that he will be available for Opening Day pic.twitter.com/jNoadZM0rN — SNY Mets (@SNY_Mets) February 11, 2026

Lindor, cuatro veces ganador del Bate de Plata, acreedor de dos Guantes de Oro y otro de Platino, e invitado a cinco Juegos de Estrellas, dejó una línea ofensiva de .267/.346/.466 con 35 dobles, 31 jonrones, 86 carreras remolcadas y 31 bases robadas en el marco de la temporada de 2025, en la cual terminó décimo en las votaciones al MVP de la Liga Nacional.

Por ello, la salud del torpedero será cuidada al máximo por la directiva y cuerpo técnico de los Mets, que celebran no verlo uniformado con su selección en el Clásico Mundial con miras a tenerlo sano toda la temporada de 2026, la cual debe ser de reivindicación tras la decepción de la zafra pasada.

